Maricá celebra Dia das Crianças com programação especial para pessoas com deficiência

A programação inclui Festa à Fantasia, Festa dos Anos 80 e Festa na Piscina - Foto: Divulgação/Joyce Oliveira

A programação inclui Festa à Fantasia, Festa dos Anos 80 e Festa na Piscina - Foto: Divulgação/Joyce Oliveira

A Prefeitura de Maricá realiza, até sexta-feira (09), uma programação especial em celebração ao Dia das Crianças no Centro de Atenção Integral à Família de Pessoas com Deficiência (CAIF), em Araçatiba. A iniciativa da Secretaria de Pessoa com Deficiência e Inclusão oferece atividades recreativas e culturais às pessoas atendidas no espaço, estimulando a autoestima, a expressão emocional, a socialização e o desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas.

A programação inclui Festa à Fantasia, Festa dos Anos 80 e Festa na Piscina, além de desfile de fantasias, jogos recreativos, show de talentos, baile, sessão de cinema e karaokê. As atividades foram planejadas para proporcionar momentos de lazer, integração e convivência entre os participantes.

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“Nosso objetivo é proporcionar momentos de diversão, integração e felicidade para os atendidos do CAIF. Cada atividade foi pensada para estimular a convivência, fortalecer vínculos e valorizar as potencialidades de cada pessoa atendida no espaço”, afirmou a secretária de Pessoa com Deficiência e Inclusão, Tatiana Castor.

O CAIF é um equipamento público que atende 110 pessoas com deficiência no município. O espaço oferece atividades de dança, arteterapia, pintura, música, teatro e expressão corporal.