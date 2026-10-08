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Os Saltimbancos tem apresentação gratuita no Teatro Municipal de São Gonçalo no Dia das Crianças

Clássico de Chico Buarque ganha nova adaptação do Coletivo CAGE e será apresentado no dia 12 de outubro, com entrada gratuita e classificação livre

relogio min de leitura | Redação
Os Saltimbancos
Os Saltimbancos -

O Dia das Crianças terá programação especial e gratuita em São Gonçalo. No dia 12 de outubro, segunda-feira, o Teatro Municipal de São Gonçalo recebe o espetáculo infantil “Os Saltimbancos”, adaptação do clássico musical de Chico Buarque. A montagem é uma realização do Coletivo CAGE, grupo teatral de destaque na cena cultural do município.

Com entrada gratuita e classificação livre, o espetáculo é uma opção de programação cultural para toda a família. Os ingressos podem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla.

Na história, quatro animais artistas, cansados dos maus-tratos de seus donos, decidem mudar o rumo de suas vidas. Um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata unem forças e partem em direção à cidade com o sonho de formar um grupo musical.

Durante a jornada, os personagens descobrem que, juntos, são mais fortes e capazes de enfrentar desafios que pareciam impossíveis individualmente. Embalada pelas conhecidas canções da obra, a montagem mistura música, humor e fantasia para abordar temas como amizade, liberdade, solidariedade e coragem para transformar a própria realidade.

A nova adaptação tem direção e adaptação de Gabriel Engel e integra as ações do Coletivo CAGE, grupo que vem desenvolvendo espetáculos, projetos de formação e iniciativas de incentivo ao teatro em São Gonçalo.

No elenco estão Caroline Silva, Natália Gomes, Natália Paes e Diogo Luiz.

Serviço

Espetáculo: Os Saltimbancos

Data: 12 de outubro de 2026 (segunda-feira – Dia das Crianças)

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Entrada: Gratuita

Ingressos: retirada antecipada pelo Sympla

Classificação: Livre

Adaptação e direção: Gabriel Engel

Elenco: Caroline Silva, Natália Gomes, Natália Paes e Diogo Luiz

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