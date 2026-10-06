Maricá terá 3ª edição dos Jogos da Diversidade com esporte, lazer e inclusão
Evento acontece neste sábado (10), na Arena Itaipuaçu, com atividades gratuitas e abertas a todas as idades
A Prefeitura de Maricá prepara, para este sábado (10/10), a terceira edição dos Jogos da Diversidade, na Arena Itaipuaçu, das 9h às 12h. A iniciativa, organizada pelas secretarias de Direitos Humanos e de Esportes e Lazer, reúne atividades esportivas e recreativas voltadas à inclusão, ao bem-estar e ao combate ao preconceito.
O evento é gratuito, aberto a pessoas de todas as idades e busca criar um espaço de convivência, respeito e valorização da diversidade, incentivando a prática de atividades físicas e a ocupação dos espaços públicos pela população LGBTQIAPN+ e por toda a comunidade.
“Reuniremos a comunidade em uma programação que valoriza o respeito, a inclusão e a diversidade. É um espaço para fortalecer vínculos, ocupar os espaços públicos e mostrar que todas as pessoas têm o direito de participar, praticar esporte e celebrar quem são com liberdade e dignidade”, ressaltou a coordenadora LGBTQIAPN+ da Secretaria de Direitos Humanos, Daiana Reis.
A programação contará com partidas de futebol, “gaymado”, bandeirinha, pular corda e aula de FitDance. As atividades são abertas ao público e não exigem inscrição prévia.
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Serviço
3ª edição dos Jogos da Diversidade
Data: sábado (10/10)
Horário: das 9h às 12h
Local: Arena Itaipuaçu