Maricá terá 3ª edição dos Jogos da Diversidade com esporte, lazer e inclusão

A Prefeitura de Maricá prepara, para este sábado (10/10), a terceira edição dos Jogos da Diversidade, na Arena Itaipuaçu, das 9h às 12h. A iniciativa, organizada pelas secretarias de Direitos Humanos e de Esportes e Lazer, reúne atividades esportivas e recreativas voltadas à inclusão, ao bem-estar e ao combate ao preconceito.

O evento é gratuito, aberto a pessoas de todas as idades e busca criar um espaço de convivência, respeito e valorização da diversidade, incentivando a prática de atividades físicas e a ocupação dos espaços públicos pela população LGBTQIAPN+ e por toda a comunidade.

“Reuniremos a comunidade em uma programação que valoriza o respeito, a inclusão e a diversidade. É um espaço para fortalecer vínculos, ocupar os espaços públicos e mostrar que todas as pessoas têm o direito de participar, praticar esporte e celebrar quem são com liberdade e dignidade”, ressaltou a coordenadora LGBTQIAPN+ da Secretaria de Direitos Humanos, Daiana Reis.

A programação contará com partidas de futebol, “gaymado”, bandeirinha, pular corda e aula de FitDance. As atividades são abertas ao público e não exigem inscrição prévia.

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Serviço

3ª edição dos Jogos da Diversidade

Data: sábado (10/10)

Horário: das 9h às 12h

Local: Arena Itaipuaçu