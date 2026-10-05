Maricá abre inscrições para curso gratuito de segurança no mar e educação ambiental

A Prefeitura de Maricá está com inscrições abertas para o segundo ciclo do Projeto EcoMar, da Secretaria de Proteção e Defesa Civil. A iniciativa gratuita oferece formação em segurança no mar, prevenção de acidentes e educação ambiental para moradores a partir de 7 anos, sem limite máximo de idade.

As atividades incluem surfe, bodyboard, natação em mar aberto, condicionamento físico e técnicas básicas de salvamento aquático. Os participantes também recebem orientações sobre primeiros socorros, reconhecimento de riscos no mar e preservação do litoral.

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“O projeto EcoMar vai muito além da prática esportiva: ele é uma ferramenta fundamental de proteção e prevenção para a nossa orla. Ao unir técnicas de salvamento aquático, noções de oceanografia e treinamento prático para crianças, jovens e adultos, estamos construindo uma verdadeira cultura de segurança no mar. Queremos que a nossa população aproveite as praias de Maricá com responsabilidade e saiba exatamente como agir e se proteger. É a Defesa Civil qualificando o cidadão para transformar a relação da cidade com o seu litoral”, destacou o secretário de Proteção e Defesa Civil, Danilo Santos.

O curso tem duração de 12 meses e conta com três polos, localizados na Barra de Maricá, Ponta Negra e Itaipuaçu, onde são realizadas atividades teóricas e práticas. Ao todo, são oferecidas 180 vagas para o segundo ciclo.

Os interessados devem preencher o formulário de pré-inscrição online e acompanhar o Instagram do projeto para mais informações.