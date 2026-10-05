Maricá disponibiliza mais de 300 vagas de emprego em diferentes áreas

A Prefeitura de Maricá está com 328 vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador e no Sistema Nacional de Emprego (SINE). São 274 oportunidades na Casa do Trabalhador, distribuídas em 80 cargos, e outras 54 no Sistema Nacional de Emprego (SINE). As vagas permanecem abertas enquanto houver disponibilidade.

Na Casa do Trabalhador, há oportunidades para atendente, operador de caixa, auxiliar de cozinha, operador de loja, repositor, vendedor, açougueiro, motoboy, auxiliar de creche, garçom, balconista, estoquista, padeiro e ajudante de caminhão. Também são oferecidas vagas para jovem aprendiz, estágio e pessoas com deficiência (PCD).

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As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade, do ensino fundamental ao superior. Há ainda vagas para instrutores e professores de diferentes áreas, técnico e auxiliar em saúde bucal, consultor técnico, além de oportunidades nas áreas de departamento pessoal e diagramação.

“Uma oportunidade de trabalho pode transformar muito mais do que a vida de uma pessoa. Ela representa um novo começo, a conquista da autonomia e a possibilidade de construir uma realidade melhor para toda a família. Nosso compromisso é criar essa ponte entre quem busca uma oportunidade e quem precisa contratar, abrindo caminhos para que mais pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho, novas perspectivas e, acima de tudo, dignidade”, destacou a secretária de Trabalho e Emprego, Rosana Corrêa.

Para se candidatar às vagas da Casa do Trabalhador, é necessário ser morador de Maricá e comparecer presencialmente à unidade do Centro com documento de identidade e currículo atualizado. Quem não possui currículo pode solicitar gratuitamente a elaboração do documento no local.

Para as oportunidades do SINE, os interessados também devem comparecer presencialmente à unidade com documentos pessoais e currículo atualizado.

Serviço

Casa do Trabalhador

Endereço: Rua Clímaco Pereira, 189, Centro

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Novos cadastros: até as 16h30

Sistema Nacional de Emprego (SINE)

Endereço: R. Carlos Rangel, 51, Centro

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h