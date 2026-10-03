Morte de homem na praia em Maricá será investigada pela delegacia da região

O corpo de um homem ainda sem identificação foi localizado na Praia de Guaratiba, em Maricá, na manhã de sexta-feira (2). A causa e as circunstâncias da morte ainda não foram definidas, e o caso está sendo investigado por agentes da 82ª DP (Maricá).

Equipes da Defesa Civil municipal, entre elas guarda-vidas, atenderam a ocorrência, e a Polícia Militar foi acionada antes da chegada da Polícia Civil. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), no Barreto, em Niterói.

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Informações iniciais apontam que o homem tinha cerca de 40 anos e que o corpo apresentava um ferimento na cabeça, cuja origem não foi esclarecida. Até o momento, não há confirmação de afogamento nem de agressão, e a causa da morte depende da análise pericial.

Também não foram informados a identidade do homem nem quando ele morreu.