Maricá reinaugura base do SAMU com nova estrutura e espaço para capacitação

A Prefeitura de Maricá reinaugurou a Base Descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), nesta sexta-feira (2), no Centro. A unidade passou a funcionar em um novo endereço e conta com estrutura ampliada, incluindo espaços destinados ao atendimento, descanso e capacitação dos profissionais.

A nova base conta com área para desinfecção, descarte de materiais contaminados e abrigo das ambulâncias, além de estacionamento para colaboradores e visitantes. O espaço também possui área administrativa, sala de alimentação, alojamentos, sala de estudos e treinamento e área destinada à coordenação de enfermagem.

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Entre os novos ambientes está uma sala multifuncional climatizada, que poderá ser utilizada para palestras, cursos, capacitações e treinamentos das equipes. De acordo com a Prefeitura, a estrutura também recebeu novas ambulâncias para o serviço no município.

A unidade atende profissionais que atuam nas modalidades de suporte básico e avançado do SAMU. No suporte básico, a equipe é formada por um condutor socorrista e um técnico de enfermagem. Já o suporte avançado conta com médico, enfermeiro e condutor socorrista.

Os profissionais participam de treinamentos e seguem protocolos de atendimento, incluindo diretrizes da American Heart Association, conforme informado pela Secretaria Municipal de Saúde.