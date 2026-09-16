Contagem regressiva: São Gonçalo Fest 2026 começa nesta quinta-feira (17)

Está tudo pronto para o São Gonçalo Fest 2026, que inicia nesta quinta-feira (17) e encerra na próxima segunda (21). O festival gratuito vai oferecer shows de diversos artistas na Arena São Gonçalo, em Alcântara. A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes preparou um esquema de trânsito para o evento, que entra em vigor nesta quinta-feira.

O São Gonçalo Fest é uma realização da Dual Produções e conta com apoio institucional da Prefeitura de São Gonçalo. O evento terá uma grande estrutura para receber mais de dez shows e área de alimentação com venda de comidas e bebidas. Agentes da Guarda Municipal e de trânsito também estarão à disposição para manter a segurança do público.

Os portões da Arena São Gonçalo serão abertos às 18h. O festival é aberto ao público, tem classificação livre; menores devem estar acompanhados dos responsáveis legais.

A Arena fica na Avenida Jornalista Roberto Marinho (antiga Avenida Maricá), em Alcântara, próximo ao Atacadão.

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Programação completa:

17/9 (quinta-feira) – Terço Mariano, seguido de Santa Missa, presidida pelo arcebispo Dom José Francisco e apresentação da Comunidade Católica Colo de Deus;

18/9 (sexta-feira) – Orquestra Municipal, Pagode do Saboia, Belo e Mumuzinho;

19/9 (sábado) – Escola de Samba Unidos do Salgueiro, Grupo Bom D+, Tiee e Manu Bahtidão;

20/9 (domingo) – DJ Maicão, Grupo Vem pro meu mundo, Ferrugem e Matheus & Kauan;

21/9 (segunda-feira) – Sara Moraes, Lukas Agustinho e Aline Barros

Haverá DJs nos intervalos durante todos os dias

Esquema de trânsito:

Será interditado o tráfego de veículos, na Rua Joaquim Dias, no trecho compreendido entre a Rua Antônio Pinhão e a Rua Jornalista Roberto Marinho, Rua Antônio Pinhão, a partir do nº 97 até o cruzamento com a Rua Geraldo Silva, Rua Geraldo Silva, a partir do nº 139 até a esquina com a Rua Antônio Pinhão.

As interdições ocorrerão a partir das 17h30, na quinta-feira e no domingo, e a partir das 18h30 na sexta, no sábado e na segunda-feira. As mudanças serão mantidas até o término do evento.

Fica proibido o estacionamento de veículos da quinta-feira até o domingo, nos seguintes logradouros e trechos: Avenida Jornalista Roberto Marinho, no trecho compreendido entre o Supermercado Guanabara e a Rua Jovelino de Oliveira Viana; Rua Joaquim Dias; Rua Antônio Pinhão; Rua Geraldo Silva; Rua dos Aliados; Estrada dos Menezes.

Os veículos estacionados em desacordo com o disposto neste artigo estarão sujeitos à remoção, nos termos do art. 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.