São Gonçalo realiza obras de infraestrutura em Marambaia

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo iniciou obras de infraestrutura na Avenida Presidente Franklin Roosevelt, em Marambaia. As intervenções incluem novas calçadas, meios-fios e pavimentação. Nesta terça-feira (15), está sendo realizado o preparo para a concretagem das novas calçadas.

“É uma via próxima à RJ-104, de grande acesso de veículos. Com isso, é extremamente necessário uma boa pavimentação, além das novas calçadas, que vão garantir segurança também para o tráfego de pedestres”, explicou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Júnior Barboza.

As equipes estão realizando intervenções no local há cerca de um mês e devem continuar pelas próximas semanas.

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Os moradores do bairro aprovaram a iniciativa.

“Não tinha calçada aqui e a via estava toda esburacada, agora vai ficar melhor. Teremos novas calçadas e um novo asfalto. Não passava nem carro direito aqui, era péssimo! É a primeira vez que realizam uma obra como essa! Está maravilhoso! O prefeito Capitão Nelson está de parabéns com o que fez no Jardim Bom Retiro e agora com o que está fazendo aqui, está tudo com pavimentação e calçada, coisa que eu nunca vi antes aqui”, afirmou Isaías de Abreu, catador de recicláveis de 55 anos que mora na região há 51 anos.