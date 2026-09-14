12ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ movimenta Orla de Itaipuaçu em Maricá

Pocah foi a principal atração de uma programação marcada por música, celebração e valorização da diversidade - Foto: Divulgação

Pocah foi a principal atração de uma programação marcada por música, celebração e valorização da diversidade - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá realizou, neste domingo (13), a 12ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Maricá, na Orla de Itaipuaçu. Com show da cantora Pocah, principal atração do evento, a programação reuniu moradores e visitantes em uma tarde de música, festa e valorização da diversidade, da visibilidade e do respeito às diferenças.

A Parada percorreu a orla em um trio elétrico, reunindo o público ao longo do Circuito Claudinho Guimarães. Além da apresentação de Pocah, o evento contou com o reconhecimento de pessoas que marcaram a história do movimento LGBTQIAPN+ e com shows de Vivi Serrano e da DJ Carol Sabá.

Para o coordenador LGBTQIAPN+ da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, Carlos Alves, a realização da Parada representa a continuidade da luta por direitos e visibilidade no município.

“Esta edição dá continuidade a um trabalho construído ao longo dos anos para fortalecer a visibilidade e os direitos da população LGBTQIAPN+ em Maricá. É também um momento para reafirmar a cidadania e valorizar a memória de pessoas que contribuíram para a história desse movimento”, destacou.

Moradora da Barra de Maricá, Julia Xavier participou da Parada e ressaltou a importância de um evento voltado à diversidade no município.

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“É muito bom poder viver um momento como esse aqui em Maricá, ao lado de tantas pessoas que vieram celebrar quem somos e ocupar esse espaço. A Parada representa liberdade, respeito e, principalmente, a possibilidade de sermos nós mesmos”, afirmou.

A programação reuniu diferentes públicos ao longo da Orla de Itaipuaçu e transformou o trecho em um espaço de convivência, música e valorização da diversidade.

Moradora de Itaipuaçu, Luciana de Freitas também participou do evento e destacou o clima de confraternização.

“Foi um evento muito especial. A gente veio para se divertir, encontrar os amigos e celebrar a nossa comunidade. É muito bom ter uma Parada como essa em Itaipuaçu”, pontuou.

O evento foi realizado pela Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), em parceria com as secretarias de Assistência Social e Cidadania e Direitos Humanos.