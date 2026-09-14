Polícia Civil prende homem que matou policial militar em Senador Camará
PM foi atingido por sete disparos durante abordagem a grupo que consumia drogas; criminoso fugiu levando a arma da vítima
Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam em flagrante, neste domingo (13), um homem pelo homicídio do policial militar José Luiz Porto Arlene Neves de Govea. O criminoso foi localizado em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio.
Segundo as investigações, o policial militar abordou o criminoso e outras pessoas que estariam consumindo drogas na região conhecida como Orla do Viegas, em Senador Camará. Durante a abordagem, o homem efetuou sete disparos contra o PM utilizando a arma da própria vítima.
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O policial foi encontrado já sem vida, no interior de seu veículo. Após o crime, o homem fugiu em uma motocicleta acompanhado de outra pessoa, levando a pistola da vítima. Durante a fuga, ele ainda efetuou outros três disparos para o alto. A arma do policial militar foi recuperada.
O criminoso foi preso em flagrante por homicídio duplamente qualificado, furto e porte de arma de fogo, além de disparo de arma de fogo.