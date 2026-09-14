Polícia Civil prende homem que matou policial militar em Senador Camará

A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Foto: Divulgação/ Google Street Maps - Foto: Divulgação

A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Foto: Divulgação/ Google Street Maps - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam em flagrante, neste domingo (13), um homem pelo homicídio do policial militar José Luiz Porto Arlene Neves de Govea. O criminoso foi localizado em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio.

Segundo as investigações, o policial militar abordou o criminoso e outras pessoas que estariam consumindo drogas na região conhecida como Orla do Viegas, em Senador Camará. Durante a abordagem, o homem efetuou sete disparos contra o PM utilizando a arma da própria vítima.

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O policial foi encontrado já sem vida, no interior de seu veículo. Após o crime, o homem fugiu em uma motocicleta acompanhado de outra pessoa, levando a pistola da vítima. Durante a fuga, ele ainda efetuou outros três disparos para o alto. A arma do policial militar foi recuperada.

O criminoso foi preso em flagrante por homicídio duplamente qualificado, furto e porte de arma de fogo, além de disparo de arma de fogo.