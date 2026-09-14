Museu Ciência e Vida abre inscrições para o Torneio Regional de Robótica (TJR MCV)

O Museu Ciência e Vida, unidade da Fundação Cecierj, está com inscrições abertas, de 2 de setembro a 4 de outubro, para o Torneio Regional de Robótica (TJR MCV). A competição, que será realizada no dia 31 de outubro de 2026, busca incentivar a inovação, o raciocínio lógico e a divulgação científica entre jovens e adultos. Para participar, os interessados devem formar equipes de dois a quatro integrantes e efetuar a inscrição por meio do formulário oficial do evento.

O torneio abrange quatro níveis de competição de acordo com a faixa etária: Nível 1 (até 12 anos), Nível 2 (até 14 anos), Nível 3 (até 18 anos) e Nível 4 (acima de 18 anos). A programação conta com sete desafios oficiais. Caso uma equipe deseje disputar em mais de uma modalidade ou nível, deverá realizar uma inscrição individualizada para cada desafio.

Composição e regras para as equipes

Cada grupo deve ser formado por no mínimo dois e no máximo quatro participantes, acompanhados obrigatoriamente por um responsável maior de 18 anos. O responsável atua como representante oficial do grupo junto à organização do evento e deve estar presente no dia do torneio. É recomendada também a indicação de um segundo responsável para cobrir eventuais necessidades de substituição.

Podem se inscrever tanto equipes vinculadas a escolas, cursos e projetos de robótica quanto grupos independentes. No ato do cadastro, é necessário prestar as informações de identificação do grupo (nome da equipe, nome do robô, instituição de origem e localização) e as especificações técnicas da montagem, declarando os sensores e controladores utilizados (como LEGO, Micro:bit, Arduino, VEX, Raspberry Pi, entre outros).

As vagas são limitadas à capacidade física e operacional do Museu Ciência e Vida, sendo a ordem de inscrição utilizada como critério de seleção em caso de preenchimento das vagas. O edital completo com as regras e diretrizes de participação está disponível no portal da Fundação Cecierj.

Evento: Torneio Regional de Robótica – TJR Museu Ciência e Vida

Data do evento: 31 de outubro de 2026

• Período de inscrição: 2 de setembro a 4 de outubro de 2026

• Link de Inscrição: Formulário Oficial de Inscrição

• Edital Completo: Regras para Inscrição e Participação no TJR MCV (PDF)

• Composição das equipes: 2 a 4 integrantes + 1 responsável maior de 18 anos

• Categorias por idade:

o Nível 1: Até 12 anos

o Nível 2: Até 14 anos

o Nível 3: Até 18 anos

o Nível 4: Acima de 18 anos

• Regras Gerais do TJR: Site Oficial do TJR