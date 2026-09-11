Maricá realiza campanha de adoção de animais neste fim de semana

Serão cerca de 30 cães e gatos disponíveis para adoção, todos vacinados de acordo com a idade e vermifugados - Foto: Divulgação

Serão cerca de 30 cães e gatos disponíveis para adoção, todos vacinados de acordo com a idade e vermifugados - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá promove, neste sábado (12/9), das 9h às 12h, uma nova campanha de adoção de cães e gatos na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. Promovida pela Secretaria de Bem-Estar Animal, a iniciativa busca ampliar as oportunidades de adoção e incentivar a guarda responsável.

Serão cerca de 30 cães e gatos disponíveis para adoção, todos vacinados de acordo com a idade e vermifugados. Os animais adotados também receberão o RG Animal e a aplicação de microchip.

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“Trabalhamos para que esses animais tenham a oportunidade de encontrar uma família e recebam os cuidados necessários. Nas nossas campanhas, os animais adotados saem com identificação por microchip e RG Animal”, declarou o secretário de Bem-Estar Animal, Robson Teixeira, o Robgol.

Para realizar a adoção, a pessoa interessada deve ter 18 anos ou mais e apresentar original e cópia de documento de identificação (RG e CPF), além de comprovante de residência.

Serviço

Campanha de adoção de cães e gatos

Data: sábado (12/9)

Horário: das 9h às 12h

Local: Praça Orlando de Barros Pimentel, Centro