Maricá divulga cardápio semanal do Restaurante Municipal Mauro Alemão

A Prefeitura de Maricá divulga o cardápio do Restaurante Municipal Mauro Alemão, em Inoã, para a próxima semana (14 a 18/9). O espaço, coordenado pela Secretaria de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, oferece café da manhã a R$ 1 e almoço a R$ 2, com funcionamento de segunda a sexta-feira.

O café da manhã é servido das 6h às 9h, e o almoço, das 11h às 15h. As opções podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme a disponibilidade dos alimentos.

O Restaurante Municipal Mauro Alemão está localizado no km 13 da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em Inoã, no sentido Niterói.

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