Maricá divulga edital da 8ª edição do Prêmio Novos Pesquisadores

A Prefeitura de Maricá publicou o edital da 8ª edição do Prêmio Novos Pesquisadores. A iniciativa incentiva estudantes da Educação Básica a conhecer, investigar e produzir pesquisas sobre o município. O objetivo é aproximar os alunos da ciência, estimular a curiosidade e o pensamento crítico, além de valorizar a história e os saberes locais. O edital completo pode ser consultado na edição nº 114 do Diário Oficial de Maricá (DOM).

Desenvolvido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, o projeto é voltado para estudantes das redes pública e particular, divididos em três categorias: Pré II da Educação Infantil, 5º ano do Ensino Fundamental e 9º ano do Ensino Fundamental e IX fase da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As produções poderão ser acompanhadas por professores e orientadores das unidades escolares.

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De acordo com a categoria, os participantes deverão elaborar um desenho, um relato de experiência ou um artigo científico. O município será o tema central dos trabalhos, que poderão abordar assuntos como história, meio ambiente, cultura, sociedade, economia, ciência, tecnologia e inovação.

“Essa iniciativa nos enche de orgulho porque mostra, na prática, que a ciência pode e deve começar desde cedo. Ao incentivar nossos estudantes a observar, questionar e pesquisar a realidade de Maricá, estamos formando não apenas novos pesquisadores, mas cidadãos mais críticos, criativos e preparados para transformar o lugar onde vivem”, destacou a secretária de Ciência e Tecnologia, Sabrina dos Santos Alves.

Serviço: 8ª edição do Prêmio Novos Pesquisadores

Público-alvo: Estudantes das redes pública e particular (Pré II, 5º ano, 9º ano e IX fase da EJA)

Inscrições: De 21 de setembro a 30 de outubro de 2026

Edital completo: Diário Oficial de Maricá (DOM), disponível no link www.marica.rj.gov.br/dom/ed-114/