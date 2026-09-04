Niterói terá esquema especial de trânsito para o desfile cívico-militar de 7 de Setembro

A ação contará com interdições programadas em vias do Centro de Niterói - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A ação contará com interdições programadas em vias do Centro de Niterói - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói, por meio da NitTrans, vai realizar uma operação especial de trânsito para o desfile cívico-militar de 7 de Setembro, nesta segunda-feira, que acontece na Avenida Ernani do Amaral Peixoto. A ação contará com interdições programadas em vias do Centro de Niterói, monitoramento das equipes de trânsito e apoio operacional.

A partir das 06h do dia 6 de setembro (domingo) até o final do evento fica proibido o estacionamento nas seguintes vias:

- Avenida Ernani do Amaral Peixoto, em toda a sua extensão

- Rua Evaristo da Veiga, em toda a sua extensão

- Rua Coronel Gomes Machado, no trecho compreendido entre a Rua Evaristo da Veiga e a Rua Visconde de Sepetiba

- Rua Marquês de Olinda, no trecho compreendido entre a Rua Coronel Gomes Machado e a Avenida Ernani do Amaral Peixoto.

Leia também:

Casa de Cultura em Itaboraí celebra 216 anos com programação cultural gratuita

Brasileirão: Fluminense e Vasco se enfrentam, neste sábado (05), com transmissão ao vivo do OSG Esportes

Também no dia 6 de setembro, a partir das 6h até 14h do dia 7, o tráfego de veículos em 2 faixas de rolamento no lado direito de circulação de veículos da Avenida Ernani do Amaral Peixoto, em frente à Câmara Municipal, será interditado para montagem da estrutura do palco.

Para a montagem da estrutura que receberá autoridades, o tráfego de veículos em duas faixas de rolamento no lado direito de circulação de veículos será interditado já no dia 6, até às 14h no dia 7 | Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

No dia 7 setembro, das 05h às 13h, o tráfego será totalmente interditado nos seguintes trechos:

- Avenida Jansen de Mello, pista sentido Icaraí

- Avenida Marquês do Paraná, pista sentido Icaraí

- Avenida Ernani do Amaral Peixoto

- Rua Coronel Gomes Machado, no trecho compreendido entre a Rua Visconde de Sepetiba e a Avenida Marquês do Paraná

- Rua Evaristo da Veiga

- Rua Senador Nabuco

- Rua Marquês de Olinda, no trecho compreendido entre a Rua Eusébio de Queirós e a Rua Coronel Gomes Machado

No dia 7 setembro, das 6h às 13h, devido ao estacionamento de veículos oficiais e dos ônibus que irão transportar os participantes civis e militares, serão delimitadas as vagas e proibido o acesso de outros veículos nos seguintes pontos:

- Rua Visconde Sepetiba, entre a Avenida Ernani do Amaral Peixoto e a Rua Coronel Gomes Machado

- Avenida Visconde do Rio Branco, nas vagas ao lado da Concha Acústica; Rua Doutor Celestino, nas vagas a partir do antigo Fórum

Na Rua Coronel Gomes Machado, entre a Rua Visconde de Sepetiba e a Avenida Marquês do Paraná, será estacionamento de 08 (oito) viaturas dos militares da reserva do Exército que integrarão o comboio do desfile militar.