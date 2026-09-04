Casa de Cultura em Itaboraí celebra 216 anos com programação cultural gratuita

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres (CCHAT), preparou uma programação especial para celebrar o aniversário do espaço cultural, que completa 216 anos. Ao longo do mês de setembro, moradores e visitantes poderão participar de uma série de atividades gratuitas que valorizam a literatura, a memória, o patrimônio e as diferentes manifestações artísticas.

A programação tem início no dia 5 de setembro, às 18h, com o lançamento do livro “O Último Chope no Beco”, de Nilson Martins.

No dia 11 de setembro, às 14h, será realizada a abertura da exposição “Família Alberto Torres, sua origem, relevância e legado”, que destaca a trajetória e a importância da família para a história e a cultura brasileira e itaboraiense. No dia 18 de setembro, a partir das 18h30, a programação especial contará com a "Seresta Amigos Para Sempre", realizada na porta da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres.

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Já no dia 20 de setembro, às 15h, o público poderá participar do Sarau Universos Livres, realizado no Itaboraí Plaza Shopping. No dia 22, às 15h, será a vez da abertura das atividades do novo Espaço de Integração da CCHAT, com a abertura de novos espaços expositivos e a realização de oficinas.

A programação segue no dia 23 de setembro, às 16h, com a oficina “Ykabane-se: demonstração da arte através da flor”. No dia seguinte, 24 de setembro, às 15h, acontece o encontro “Patrimônio e Memória: os caminhos da preservação”, com Mauro Pazzini, Rejane Schneider e Mônica Cadorin, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Encerrando a programação, no dia 26 de setembro, às 14h, será realizado o Sarau (UNI)Versos Livres – Edição de aniversário de 216 anos da CCHAT, com participação do projeto Transvê Poesias.

A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres é um importante espaço de preservação da memória e difusão cultural de Itaboraí. O casarão histórico abriga exposições, acervo museológico, documental e bibliográfico, além de promover oficinas, saraus e outras atividades gratuitas ao longo do ano.

Serviço

05/09 – 18h

Lançamento do livro “O Último Chope no Beco”, de Nilson Martins.

11/09 – 14h

Abertura da exposição “Família Alberto Torres, sua origem, relevância e legado”.

18/09 – 18h30

Seresta Amigos Para Sempre, na porta da Casa de Cultura.

20/09 – 15h

Sarau Universos Livres – Itaboraí Plaza Shopping.

22/09 – 15h

Início das atividades do novo Espaço de Integração da CCHAT, com abertura de espaços expositivos e realização de oficinas.

23/09 – 16h

Ykabane-se: oficina de demonstração da arte através da flor.

24/09 – 15h

“Patrimônio e Memória: os caminhos da preservação”, com Mauro Pazzini, Rejane Schneider e Mônica Cadorin, do IPHAN.

26/09 – 14h

Sarau (UNI)Versos Livres – Edição de aniversário de 216 anos da CCHAT, com participação do projeto Transvê Poesias.

Endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto, 303/305 – Centro – Itaboraí

Entrada gratuita.