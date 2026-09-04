Motorista fica preso às ferragens após engavetamento na RJ-106, em Maricá

Um engavetamento envolvendo dois ônibus da viação Nossa Senhora do Amparo e um caminhão deixou o motorista do veículo de carga preso às ferragens na manhã desta sexta-feira (4), na RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto), em Maricá. O acidente aconteceu no km 30 da rodovia, na altura do bairro das Colinas.

A colisão ocorreu por volta das 8h30, em frente à entrada do condomínio Beverly Hills. Segundo informações, os dois coletivos e o caminhão trafegavam pela rodovia no sentido Niterói. Um dos ônibus parou para o embarque de passageiros, quando outro coletiva que seguia logo atrás, não conseguiu frear e atingiu a traseira do primeiro.

Na sequência, o motorista de um caminhão-pipa que vinha logo atrás, também não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira do coletivo. Com a força do impacto, o caminhoneiro ficou preso dentro da cabine. Equipes de socorro médico foram acionadas para atender a ocorrência.

Bombeiros foram enviados ao local e realizaram os primeiros procedimentos de atendimento. Para retirar a vítima do veículo, os militares utilizaram um desencarcerador e precisaram cortar a lataria do caminhão. O motorista, que não teve a identidade divulgada, apresentava ferimentos pelo corpo e suspeita de fratura em uma das pernas. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, no bairro de São José.

Policiais militares do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) também estiveram no local para registrar a ocorrência. O acidente provocou um longo congestionamento na RJ-106, com reflexos na Avenida Roberto Silveira, no bairro Flamengo.

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