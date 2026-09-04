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Maricá celebra o Dia da Mulher Maricaense com atividades de cultura, lazer e empreendedorismo

Evento acontece na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro

relogio min de leitura | Redação
Praça Orlando de Barros Pimentel
Praça Orlando de Barros Pimentel -

A Prefeitura de Maricá realiza nesta sexta-feira (04) o evento em celebração ao Dia da Mulher Maricaense, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. Promovida pela Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, a ação acontece das 14h às 21h e reúne cultura, lazer, empreendedorismo, arte e entretenimento.

A programação inclui aulão de dança, feira de artesanato, gastronomia e um varal solidário, valorizando a força e o protagonismo das mulheres maricaenses.

Serviço: Dia da Mulher Maricaense

Data: 4 de setembro (sexta-feira)

Horário: 14h às 21h

Local: Praça Orlando de Barros Pimentel – Centro

Tags:

Arte e Lazer dia da mulher Direitos das Mulheres empreendedorismo feminino eventos culturais Maricá

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