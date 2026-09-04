Maricá celebra o Dia da Mulher Maricaense com atividades de cultura, lazer e empreendedorismo
Evento acontece na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro
min de leitura | Redação
A Prefeitura de Maricá realiza nesta sexta-feira (04) o evento em celebração ao Dia da Mulher Maricaense, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. Promovida pela Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, a ação acontece das 14h às 21h e reúne cultura, lazer, empreendedorismo, arte e entretenimento.
A programação inclui aulão de dança, feira de artesanato, gastronomia e um varal solidário, valorizando a força e o protagonismo das mulheres maricaenses.
Serviço: Dia da Mulher Maricaense
Data: 4 de setembro (sexta-feira)
Horário: 14h às 21h
Local: Praça Orlando de Barros Pimentel – Centro