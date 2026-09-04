Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ é adiada em Maricá por causa da previsão do tempo

A programação de atrações foi mantida para a nova data - Foto: Divulgação/Clarildo Menezes/Prefeitura de Maricá

A programação de atrações foi mantida para a nova data - Foto: Divulgação/Clarildo Menezes/Prefeitura de Maricá

A 12ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Maricá foi adiada devido à previsão das condições meteorológicas para este fim de semana. O evento estava marcado para este domingo (6), na Orla de Itaipuaçu, mas foi remarcado para o dia 13 de setembro.

De acordo com a Prefeitura de Maricá, a mudança ocorreu após orientação da Defesa Civil e tem como objetivo garantir a segurança do público. A decisão considera as condições meteorológicas previstas para o período em que o evento seria realizado.

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A programação de atrações foi mantida para a nova data. O evento contará com apresentações da cantora Pocah, de Vivi Serrano e da DJ Carol Sabá.

A 12ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Maricá será realizada no dia 13 de setembro, na Orla de Itaipuaçu. A Prefeitura orienta o público a acompanhar as informações oficiais sobre o evento.