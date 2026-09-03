Maricá inicia entrega do novo cartão da moeda social Mumbuca
Retirada está disponível para beneficiários na agência do Centro e possibilita mais praticidade e autonomia nas compras
A Prefeitura de Maricá iniciou a entrega da nova versão do cartão da moeda social Mumbuca. Os beneficiários ativos podem retirar o documento na agência central do Banco Mumbuca, localizada na Rua Comandante Homero Queiroz da Silva, nº 293, no Centro. Para efetuar a retirada, o titular da conta deve apresentar documento de identidade (RG) e CPF originais. A entrega está liberada para todos os usuários ativos, mesmo para aqueles que ainda não receberam a visita da equipe de recadastramento domiciliar.
“Desde 2013, o Mumbuca faz parte da vida de Maricá. A entrega dos novos cartões contribui para a autonomia e segurança, pois cada um passa a ter o seu dispositivo e a sua senha para uso pessoal e individual”, destacou o secretário de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, Matheus Gaúcho.
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A presidente do Banco Mumbuca, Manuela Mello, ressaltou que a versão física atende às necessidades de diferentes perfis de usuários.
“Os cartões chegaram para dar mais agilidade nas compras. É mais um método de pagamento seguro que garante que usuários com pouca afinidade com aplicativos, ou que estejam temporariamente sem internet e celular, possam continuar usando seus benefícios de forma autônoma”, concluiu.
Serviço: Retirada do novo cartão da moeda social Mumbuca
Público: Beneficiários ativos do programa (a retirada deve ser feita pelo titular)
Local: Agência central do Banco Mumbuca - Rua Comandante Homero Queiroz da Silva, nº 293, Centro
Documentação exigida: Documento de identidade (RG) e CPF original