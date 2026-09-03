Prefeitura Municipal de Itaboraí realiza capacitação em compras, licitações e contratos para servidores

Com o propósito de garantir cada vez mais transparência, e segurança jurídica aos processos administrativos, a Prefeitura Municipal de Itaboraí realizou, na manhã desta quinta-feira (03/09), no Salão Nobre da Prefeitura, uma capacitação voltada para servidores municipais. O encontro teve como foco central as diretrizes de compras, licitações e contratos.

A ação reuniu dezenas de profissionais de diferentes secretarias e departamentos municipais envolvidos diretamente nos trâmites de aquisições públicas. O treinamento abordou a importância do planejamento adequado das compras, a observância rigorosa aos princípios constitucionais e o aperfeiçoamento na fiscalização dos contratos.

Durante a capacitação, foram discutidos os impactos práticos de atualizações normativas na rotina das secretarias, permitindo que os servidores tirem dúvidas sobre fluxos operacionais, elaboração de termos de referência e condução de processos licitatórios.

Leia também:

Passageira é impedida de sair de carro de aplicativo durante golpe do jogo do bicho

Homem condenado por feminicídio é preso em Maricá





A secretaria municipal de Compras, Licitações e Contratos, Edna Ferreira destacou que a ação é um importante avanço para licitações e compras mais eficazes, no âmbito público.

"Investir na formação continuada do nosso quadro técnico é um passo fundamental para otimizar os recursos do município. Servidores bem preparados garantem que a máquina pública funcione com mais agilidade e total conformidade com a lei, revertendo em benefícios diretos para a população itaboraiense", destacou a coordenação do treinamento.

A realização de encontros formativos integra a política permanente da gestão municipal voltada para a modernização administrativa, controle interno e probidade administrativa. A expectativa da Prefeitura é que os conhecimentos repassados sejam aplicados imediatamente no cotidiano das pastas, assegurando processos mais eficientes.