Maricá recebe 12ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ neste domingo (6)

Maricá recebe a 12ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ neste domingo (6). O evento gratuito acontece a partir das 14h, na Orla de Itaipuaçu, e terá shows de Pocah, Vivi Serrano e DJ Carol Sabá.

A concentração será na Rua Paraná e os participantes seguirão pelo Circuito Claudinho Guimarães até a altura da Rua Rio de Janeiro, onde será realizada a dispersão. A programação está prevista para terminar às 22h.

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A Parada reúne moradores e visitantes em uma programação voltada à celebração da diversidade, visibilidade e respeito às diferenças. O evento é realizado pela Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), em parceria com o Fórum LGBTQIAPN+ de Maricá e Itaipuaçu e as secretarias municipais de Assistência Social e Cidadania, Juventude e Participação Popular e Direitos Humanos.

De acordo com o presidente da MARÉ, Antonio Grassi, a programação também contribui para movimentar as atividades culturais e turísticas do município. A expectativa, de acordo com a organização, é promover um espaço de convivência e valorização da diversidade.

Serviço

12ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Maricá

Data: domingo (6)

Horário: das 14h às 22h

Local: Orla de Itaipuaçu — Circuito Claudinho Guimarães

Concentração: Rua Paraná

Dispersão: altura da Rua Rio de Janeiro

Atrações: Pocah, Vivi Serrano e DJ Carol Sabá

Entrada gratuita