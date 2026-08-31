Semana terá reviravoltas no tempo em Niterói e São Gonçalo; veja a previsão

São Gonçalo e Niterói devem ter uma semana de tempo instável, com períodos de sol, aumento de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva, principalmente entre as tardes e noites. A previsão do Climatempo aponta ainda para a ocorrência de rajadas de vento mais fortes em alguns momentos.

Nesta segunda-feira (31), São Gonçalo terá temperaturas entre 22°C e 27°C, com sol entre muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão indica acumulado de até 7,3 milímetros e 40% de chance de chuva. As rajadas podem chegar a 42 km/h.

Em Niterói, o cenário é semelhante, mas com temperaturas um pouco mais baixas: os termômetros devem variar entre 22°C e 25°C. Há previsão de chuva rápida durante o dia e à noite, com acumulado estimado em 14,2 milímetros e 40% de chance de precipitação. As rajadas podem atingir 47 km/h.

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Terça-feira terá temperaturas mais altas

Na terça-feira (1º), o calor aumenta nas duas cidades. Em São Gonçalo, a temperatura pode chegar a 30°C, enquanto a mínima prevista é de 22°C. O dia deve ter sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, com pancadas de chuva previstas principalmente à noite. A previsão aponta 10,2 milímetros de chuva e 99% de chance de precipitação. As rajadas de vento podem alcançar 57 km/h.

Em Niterói, os termômetros devem ficar entre 22°C e 28°C, com sol e muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão indica 6,4 milímetros de chuva e 98% de chance de precipitação. O destaque fica para o vento: as rajadas podem chegar a 70 km/h.

Frio ganha força na próxima semana

A previsão para os próximos 15 dias aponta uma mudança mais significativa nas temperaturas a partir da próxima semana. Em São Gonçalo, o dia mais frio está previsto para 8 de setembro, com mínima de 16°C. Em Niterói, a mesma data deve registrar mínima de 15°C. O dia mais quente do período deve ser 1º de setembro, quando os termômetros podem chegar a 30°C em São Gonçalo e 28°C em Niterói.

A previsão também indica que 3 de setembro deve ser o dia menos chuvoso nas duas cidades, com estimativa de 0 milímetro de precipitação. Já o maior acumulado previsto para o período aparece em 6 de setembro em São Gonçalo, com 14,3 milímetros, e em 31 de agosto em Niterói, com 14,2 milímetros.

Como as previsões para períodos mais longos podem sofrer alterações, os dados devem ser acompanhados diariamente, especialmente em relação à chuva e aos ventos.