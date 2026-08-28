Maricá amplia acesso à vacinação com ação em Cordeirinho
Atendimento acontece neste sábado (29/8), no Estádio João Saldanha, antes da partida entre Maricá FC e Nova Iguaçu
A Prefeitura de Maricá realiza, neste sábado (29/8), a partir das 14h, uma ação de vacinação no Estádio Municipal João Saldanha, em Cordeirinho. A iniciativa acontece durante os preparativos da partida entre Maricá FC e Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca Sub-20, ampliando o acesso da população às vacinas de rotina.
Promovida pela Secretaria de Saúde, a atividade integra a Campanha de Multivacinação do município e contará com vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação para adolescentes e adultos, conforme a faixa etária e a situação vacinal de cada pessoa. Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identificação e a caderneta de vacinação (caso tenha).
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“Levar a vacinação para espaços de grande circulação é uma forma de facilitar o acesso da população à saúde e ampliar a cobertura vacinal. A ação no estádio permite que o público aproveite a oportunidade para conferir a caderneta e colocar a vacinação em dia, fortalecendo a prevenção de doenças”, destacou a superintendente de Vigilância em Saúde, Daniella Bittencourt.
Serviço – Vacinação no Estádio Municipal João Saldanha
Data: sábado (29/8)
Horário: a partir das 14h
Local: Estádio Municipal João Saldanha - Rua Cento e Sete, s/n – Cordeirinho
Vacinas disponíveis: Adolescentes - Hepatite B, difteria e tétano, Meningocócica ACWY, HPV, tríplice viral
Adultos - Influenza (gripe), tríplice viral e febre amarela