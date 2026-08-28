Maricá divulga cardápio do Restaurante Municipal Mauro Alemão para a próxima semana

A Prefeitura de Maricá divulga o cardápio do Restaurante Municipal Mauro Alemão, em Inoã, para a semana de 31 de agosto a 4 de setembro. O espaço, coordenado pela Secretaria de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, oferece café da manhã a R$ 1 e almoço a R$ 2.

O funcionamento do restaurante é de segunda a sexta-feira. O café da manhã é servido das 6h às 9h, e o almoço, das 11h às 15h. As opções podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme a disponibilidade dos alimentos.

O Restaurante Municipal Mauro Alemão fica localizado no km 13 da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em Inoã, no sentido Niterói.

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