Trio Terra da Orquestra Filarmônica Metropolitana promove encontro entre música de concerto e literatura em São Gonçalo através do Instituto dos Sonhos

A música de concerto, a canção e a literatura brasileira se encontram no espetáculo do Trio Terra, uma iniciativa do Instituto dos Sonhos, sendo que o projeto faz parte da programação da Orquestra Filarmônica Metropolitana (OFM). O concerto literário será apresentado no próximo dia 9 de setembro (quarta-feira), às 19h, no Teatro Sesc São Gonçalo. Com entrada gratuita, a apresentação reúne a soprano Nicole Amorim, a pianista Joelma Almeida e a fagotista Millena Carvalho em uma experiência musical que percorre diferentes paisagens sonoras do Brasil e aproxima compositores de distintas épocas e linguagens.

Na formação de soprano, piano e fagote, três instrumentos de timbres contrastantes constroem uma sonoridade singular para interpretar um repertório que reúne compositores brasileiros de diferentes períodos, em diálogo com autores da literatura nacional. O programa parte da tradição da canção de concerto e estabelece encontros entre nomes como Heitor Villa-Lobos e Helza Camêu, entre outros compositores.

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A palavra ocupa lugar central no espetáculo. Poemas, versos e canções conduzem o público por diferentes narrativas sobre o Brasil, suas paisagens, personagens, afetos e contradições. Em uma atmosfera acolhedora, o espetáculo propõe uma experiência de escuta em que música e literatura se complementam para revelar diferentes formas de perceber e narrar o país.

O piano sustenta e amplia as paisagens harmônicas, enquanto o fagote acrescenta cores e profundidade ao conjunto. A voz conduz o público por diferentes narrativas, sotaques e expressões da cultura brasileira, criando uma ponte entre a música de concerto e a diversidade da produção artística nacional.

“O Trio Terra nasceu do desejo de olhar para o Brasil através da música e da palavra. A música nacional sempre andou em paralelo com a literatura, seja representando o cotidiano e os costumes da nossa sociedade ou traduzindo as nossas riquezas naturais e ambientais. O Trio representa a nossa nação, o nosso chão, sob o peculiar encontro inesperado de piano, fagote e soprano para criar uma sonoridade particular e percorrer diferentes paisagens da nossa cultura, aproximando a música de concerto da canção e da poesia,” comenta o Diretor Artístico e Regente Titular da Orquestra Filarmônica Metropolitana, Gustavo Fernandes.

Sobre as artistas

Nicole Amorim (soprano) é bacharel em Canto pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e possui experiência em óperas, concertos e projetos de música de concerto. Atuou como corista em obras como Kaddish, de Leonard Bernstein, e O Messias, de Händel, com a Orquestra Petrobras Sinfônica. Também participou de montagens operísticas de Suor Angelica, de Puccini, Die Fledermaus, de J. Strauss, e Fête Galante, de Ethel Smyth. É solista da Orquestra Filarmônica Metropolitana (OFM), onde integra o espetáculo Sons Pelas Mulheres, e também atua na Série Ametista, dedicada aos repertórios barroco, clássico e litúrgico.

Joelma Almeida (piano) é pianista da Orquestra Filarmônica Metropolitana (OFM) e chefe da Divisão de Música e Arquivo Sonoro da Fundação Biblioteca Nacional. Formada em Biblioteconomia pela Universidade Federal Fluminense (UFF), em Educação Artística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em Música Sacra pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e com formação técnica em Piano pela Escola de Música da UFRJ, atua também na direção musical, regência de coros, ensino e acompanhamento de músicos e grupos musicais.

Millena Carvalho (fagote) é fagotista da Orquestra Filarmônica Metropolitana (OFM), professora de música e regente. Formada pelo Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME), estudou na Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica, na Escola de Música da UFRJ e na Orquestra Excelsius. Já integrou a Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem, a Funk Orquestra e a Orquestra de Sopros Nova Aurora. Ao longo da carreira, apresentou-se em espaços como o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Cidade das Artes e Rock in Rio, além de colaborar com importantes artistas da música brasileira.

Sobre o Instituto dos Sonhos

Fundador e mantenedor da Orquestra Filarmônica Metropolitana (OFM), o Instituto dos Sonhos é uma Organização da Sociedade Civil que desenvolve soluções para a Economia Criativa e no Terceiro Setor, gerando oportunidades por meio da cultura, da educação, da inovação e da sustentabilidade, com o objetivo de tornar sonhos possíveis e impulsionar a prosperidade.

Fundado por Rafael Vieira, o Instituto tem como missão promover soluções sociais nas áreas da cultura, do esporte e do meio ambiente, contribuindo para a geração de renda, a ampliação do acesso à educação, a promoção da saúde, o fortalecimento da confiança no futuro e a construção de trajetórias de prosperidade, tendo como eixo central a realização de sonhos.

Além da Orquestra Filarmônica Metropolitana, o Instituto dos Sonhos mantém a Escola de Música do Instituto dos Sonhos, atendendo cerca de 500 alunos em ações formativas continuadas e desenvolve o jogo educativo Recycle Rio, voltado à sustentabilidade e ao turismo consciente. Realiza e produz festivais; atua na organização de festas populares, como arraiás juninos e o carnaval de rua, e mantém o Hub IS, único Hub Criativo do município de São Gonçalo, por meio de sua incubadora de projetos voltada a iniciativas culturais e criativas do território.

Sobre a Orquestra Filarmônica Metropolitana (OFM)

Fundada pelo Instituto dos sonhos no município de São Gonçalo, a Orquestra Filarmônica Metropolitana (OFM) é um dos mais importantes corpos artísticos do Estado do Rio de Janeiro, reunindo músicos de excelência de diversos municípios da Metrópole e Região Serrana que têm como missão levar música de qualidade para todos os públicos valorizando o repertório e compositor Fluminense. Criada com o propósito de democratizar o acesso à música de concerto, a OFM acredita que a arte transforma vidas e deve estar presente em todos os espaços – dos teatros às praças, das escolas às comunidades.

Com um repertório que vai do clássico ao contemporâneo, passando por gêneros populares brasileiros, a OFM tem se destacado pela versatilidade de seus programas e pelo carisma de suas apresentações. Sob a regência do maestro Gustavo Fernandes, a orquestra busca aproximar o público da experiência musical, criando concertos que emocionam, educam e inspiram.

Serviço: Trio Terra

Data: 9 de setembro (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro Sesc São Gonçalo (Av. Presidente Kennedy, 755 - Estrela do Norte - São Gonçalo).

Duração: 50 minutos

Ingressos: Gratuitos pelo link do Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/orquestra-filarmonica-metropolitana-trio-terra/3554108?share_id=copiarlink