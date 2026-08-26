Maricá promove observação gratuita de eclipse lunar no Planetário em Itaipuaçu

Quem estiver em Maricá poderá acompanhar o eclipse lunar gratuitamente no Planetário de Maricá, em Itaipuaçu, durante a madrugada desta quinta-feira (27) para sexta-feira (28). A programação começa às 21h e segue até 4h30, com telescópios disponíveis para o público, transmissão ao vivo do fenômeno e atividades temáticas.

Promovido pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), o evento também terá sessões na cúpula do planetário, além do Observatório Móvel e do Laboratório Móvel da Incubadora de Robótica. A programação é aberta a pessoas de todas as idades, mas é necessário retirar o ingresso antecipadamente pela internet.

Leia também:

Maricá recebe a tradicional Marcha para Jesus neste sábado



Maricá realiza encontro para fortalecer a organização comunitária nos bairros



De acordo com o ICTIM, a iniciativa reforça o acesso da população ao conhecimento e à educação científica. Durante o evento, o público poderá observar o céu por meio dos telescópios disponibilizados pela organização e acompanhar a transmissão do eclipse.

Segundo Claudio Gimenez, a iniciativa reforça a proposta de democratizar o acesso à ciência e ao conhecimento.

Para facilitar a chegada ao Planetário, um ônibus exclusivo do evento estará disponível para quem desembarcar no Terminal Rodoviário de Itaipuaçu. O transporte fará o trajeto direto e gratuito até o local da programação.

Também será possível chegar ao planetário utilizando as linhas regulares do Tarifa Zero da Empresa Pública de Transportes (EPT), que deixam os passageiros próximos ao espaço. As linhas indicadas pela organização são E30B, E34, E35, E37 e E28.

Serviço

Observação do Eclipse Lunar no Planetário de Maricá

Data: madrugada de quinta-feira (27) para sexta-feira (28)

Horário: das 21h às 4h30

Local: Planetário de Maricá – Rua Elisa Vieira Veras, esquina com a Rua 32, Itaipuaçu

Entrada: gratuita, mediante retirada antecipada de ingresso

Como chegar: ônibus exclusivo saindo do Terminal Rodoviário de Itaipuaçu ou linhas regulares do Tarifa Zero (E30B, E34, E35, E37 e E28).