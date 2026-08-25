Maricá realiza encontro para fortalecer a organização comunitária nos bairros

encontro ocorreu no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Leonel de Moura Brizola e reuniu moradores, lideranças comunitárias, representantes de associações e integrantes da sociedade civil - Foto: Divulgação/Elsson Campos

encontro ocorreu no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Leonel de Moura Brizola e reuniu moradores, lideranças comunitárias, representantes de associações e integrantes da sociedade civil - Foto: Divulgação/Elsson Campos

A Prefeitura de Maricá promoveu, na segunda-feira (24/8), a segunda Assembleia Regional do processo de formação dos Grupos Regionais de Defesa e Participação (GRDP) de Itaipuaçu. O encontro ocorreu no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Leonel de Moura Brizola e reuniu moradores, lideranças comunitárias, representantes de associações e integrantes da sociedade civil.

A iniciativa, organizada pela Secretaria de Juventude e Participação Popular por meio do Comitê de Defesa dos Bairros (CDB), teve como destaque a eleição dos núcleos representantes dos GRDPs. A etapa é fundamental para fortalecer a organização comunitária e ampliar a participação popular.

“A segunda Assembleia Regional mostra que a participação popular está se fortalecendo de forma concreta nos territórios. Reunir moradores, lideranças e representantes da sociedade civil para construir coletivamente os núcleos é um passo importante para garantir que cada bairro tenha representação e espaço de diálogo”, destacou o coordenador-geral do projeto, Lucas Fontes.

Os Grupos Regionais de Defesa e Participação têm o objetivo de ampliar a representação comunitária, fortalecendo o diálogo contínuo entre os moradores e o poder público, além de contribuir para o acompanhamento e a resolução das demandas dos diferentes territórios do município.

Para Vanessa Malaquias, representante do residencial Minha Casa, Minha Vida de Itaipuaçu, a atividade fortalece a visibilidade das ações desenvolvidas pela população. “Participar do CDB é um reconhecimento do trabalho das lideranças comunitárias. Desenvolvemos atividades sociais no território, e esse espaço contribui para dar visibilidade às pessoas que atuam e fazem a diferença em seus bairros”, concluiu.

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