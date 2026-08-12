Araruama literária terá shows de Ana Carolina, Xamã e Mart'nália na programação

Entre os dias 14 e 17 de agosto, a Praça Antônio Raposo será palco da 5ª edição da Feira Literária de Araruama (FLA Araru), considerada a maior feira literária da Região dos Lagos. Com o tema “A Construção do Ser: Um Mergulho no Oceano da Literatura”, o evento terá programação gratuita para todas as idades, reunindo literatura, educação, música, arte e entretenimento. Entre os convidados confirmados estão o teólogo e escritor Leonardo Boff, a filósofa e escritora Djamila Ribeiro, as jornalistas Aline Midlej e Leilane Neubarth, a apresentadora e atriz Cissa Guimarães, além dos irmãos e ex-lutadores Minotauro e Minotouro.

Ao longo dos quatro dias, o público poderá participar de palestras, debates, oficinas, lançamentos de livros, atividades interativas, espaços temáticos e programação infantil, além de encontros com autores, educadores, artistas e personalidades de diferentes áreas do conhecimento.

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Shows gratuitos

A programação musical também será um dos destaques da edição de 2026. Estão confirmados nomes de Ana Carolina, Xamã e Mart'nália.

A programação começa na sexta-feira (14), com Ana Carolina, uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira. No sábado (15), o palco será ocupado pelo rapper e cantor Xamã, um dos nomes de destaque da música nacional contemporânea. Encerrando os shows, no domingo (16), Mart'nália levará ao público seu repertório marcado pela mistura de samba e MPB.

As três apresentações terão entrada franca.

Investimento de quase R$ 3 milhões em livros

Além da programação cultural, a FLA Araru 2026 contará com iniciativas voltadas à democratização do acesso à leitura. A Prefeitura distribuirá vouchers para aquisição de livros a todos os alunos e professores da rede municipal.

O investimento será de quase R$ 3 milhões e deverá beneficiar mais de 26 mil estudantes e educadores, permitindo que ampliem seus acervos pessoais.

A prefeita Daniela Soares destacou que a feira se consolidou como um dos principais eventos culturais e educacionais do município e afirmou que a iniciativa faz parte de uma política contínua de valorização da educação e da leitura.

“A FLA Araru é um projeto que nos enche de orgulho porque transforma a cidade em um grande espaço de conhecimento, cultura e convivência. Estamos investindo para que crianças, jovens, professores e famílias tenham acesso aos livros, aos grandes autores e a experiências que inspiram e contribuem para a formação de cidadãos”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Valéria Amaral, ressaltou que a feira foi planejada para ampliar o acesso à leitura e aproximar diferentes públicos da literatura.

“A FLA Araru vai muito além de uma feira de livros. É um espaço de encontro entre educação, cultura e conhecimento, pensado para despertar o interesse pela leitura, promover o diálogo e oferecer experiências transformadoras para crianças, jovens e adultos”, destacou.