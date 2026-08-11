Trânsito de Maricá terá esquema especial durante Festa da Padroeira

A Prefeitura de Maricá vai adotar um esquema especial de trânsito durante a Festa da Padroeira, entre quinta-feira (13) e domingo (16). As mudanças serão realizadas no Centro e na Barra de Maricá para organizar o fluxo de veículos e o deslocamento do público durante a programação.

Na Barra, a Secretaria de Trânsito (Sectran) vai implantar uma faixa reversível na Avenida Maysa, entre a Rua João Frejat (antiga Rua 13) e a Rua Sarah Gomes Temporão (antiga Rua 7). A medida terá início diariamente às 17h.

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No Centro, a principal alteração será no fluxo de saída da cidade. A Rua Almeida Fagundes será totalmente interditada, enquanto o trânsito na altura da Praça Orlando de Barros Pimentel funcionará em meia pista. Segundo a Prefeitura, o esquema poderá ser ajustado de acordo com a necessidade durante o evento.

“A ideia é reduzir impactos significativos na malha viária, assegurando a fluidez, a organização e a segurança de todos os presentes. A ação é essencial para atender às necessidades do local, garantindo que a infraestrutura suporte o aumento do tráfego de maneira organizada durante o evento”, afirmou o secretário de Trânsito, Márcio Carvalho.

Os passageiros que utilizarem os ônibus Tarifa Zero da Empresa Pública de Transportes (EPT) após os shows terão pontos de embarque definidos de acordo com o destino.

Para quem segue em direção ao Centro, o embarque será realizado na entrada de Zacarias, próximo à rotatória. Já os passageiros com destino a Ponta Negra, Cordeirinho e Guaratiba deverão embarcar na orla, na altura da Rua João Frejat (antiga Rua 13), próximo ao quiosque.

Na Barra, o público também terá áreas de estacionamento próximas à orla. Para os visitantes em geral, serão disponibilizados dois locais: o trecho entre as ruas 4 e 5 e a Rua João Frejat (antiga Rua 13).

As vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) ficarão concentradas no entorno da Lona Cultural Marielle Franco.