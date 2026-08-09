Maricá conclui etapa principal de passarela na RJ-106, em Ponta Grossa

A Prefeitura de Maricá já realizou o içamento da viga central da passarela para pedestres que constrói no km 24 da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), no bairro de Ponta Grossa. A etapa foi executada pela Secretaria de Grandes Obras. A etapa, executada pela Secretaria de Grandes Obras, marca o avanço da estrutura que permitirá a circulação segura dos pedestres sem a necessidade de cruzar o fluxo de veículos.

A passarela terá 193,19 metros de extensão, sendo 26,35 metros de vão sobre a rodovia e 166,84 metros de rampas de acesso, adaptadas para pessoas com deficiência, idosos e gestantes. A estrutura também receberá guarda-corpos e iluminação.

A obra utiliza peças pré-moldadas de concreto, produzidas fora do canteiro e montadas no local.

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O Secretário municipal de Grandes Obras, Honorato Fernandes afirmou que o içamento representa um avanço importante para a conclusão da obra.

"Todo o trabalho foi executado com planejamento e segurança, buscando entregar à população uma estrutura acessível, segura e de qualidade", disse.

A RJ-106 é administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ). Maricá informa já ter construído, com recursos próprios, dez passarelas no trecho que corta a cidade. Elas ficam no Vivendas, no Centro de Inoã, na Escola Municipalizada de Inoã, no loteamento Manu Manuela, nos quilômetros 21 e 22, no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, no Parque Nanci, em Itapeba e em Mumbuca.