Maricá alerta para ventos moderados e mudança no tempo até sexta-feira

Segundo a Defesa Civil, a quarta-feira terá temperatura entre 23°C e 32°C, com umidade relativa do ar variando entre 30% e 80% - Foto: Reprodução

Segundo a Defesa Civil, a quarta-feira terá temperatura entre 23°C e 32°C, com umidade relativa do ar variando entre 30% e 80% - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Maricá emitiu boletim meteorológico alertando para a possibilidade de rajadas moderadas de vento entre esta quarta-feira (5) e sexta-feira (7). Para hoje, a previsão indica céu claro a parcialmente nublado, sem chuva, com ventos fracos a moderados e rajadas durante a tarde.

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A Defesa Civil orienta que moradores recolham ou fixem objetos que possam ser deslocados pelo vento, como vasos, lonas, toldos, placas móveis e materiais em varandas, quintais ou áreas externas. Em caso de chuva com raios, a recomendação é evitar locais abertos, praias, áreas de descampado e a proximidade de árvores ou postes.

“Estamos acompanhando as condições do tempo em tempo real e orientamos a população a redobrar a atenção nos períodos de rajadas, principalmente à tarde. Mesmo sem previsão de chuva, o vento pode provocar transtornos, especialmente próximo a árvores, placas, fiações e estruturas mais frágeis. A recomendação é manter a cautela e acionar a Defesa Civil em caso de emergência”, afirmou o secretário de Proteção e Defesa Civil, Danilo Santos.

Previsão do tempo

Segundo a Defesa Civil, a quarta-feira terá temperatura entre 23°C e 32°C, com umidade relativa do ar variando entre 30% e 80%. Apesar da ausência de chuva, a população deve ficar atenta aos ventos, principalmente em áreas abertas, vias arborizadas e locais com estruturas provisórias.

Na quinta-feira (6/08), o tempo permanece estável, com poucas nuvens a céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Os ventos variam de fracos a moderados, com possibilidade de rajadas à tarde. A temperatura deve ficar entre 24°C e 35°C.

Na sexta-feira (7/08), a aproximação de uma frente fria deve alterar as condições do tempo no município. A previsão indica céu entre poucas nuvens e nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva acompanhadas de raios, principalmente à tarde e à noite. Também são esperadas rajadas moderadas de vento. A temperatura varia entre 22°C e 37°C, com atenção para a queda da umidade relativa do ar.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelos telefones 199, (21) 2637-1999 ou pelo WhatsApp (21) 96628-2699.