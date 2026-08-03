Maricá realiza festival para celebrar o Dia Internacional dos Povos Indígenas neste fim de semana - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

Maricá realiza festival para celebrar o Dia Internacional dos Povos Indígenas neste fim de semana - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá promove, nos dias 8 e 9 de agosto, o II Festival dos Povos Indígenas de Maricá – Nhandereko: Ancestralidade, Educação, Literatura, Cinema, Arte e Bem Viver. Com o tema “Dois Territórios, Um Só Povo”, o evento acontece na Aldeia Mata Verde Bonita, em São José do Imbassaí, em alusão ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado em 9 de agosto.

Desenvolvido pela Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ) em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, o evento conta com feira de artesanato, feira do livro, exposições, praça de alimentação e espaço infantil.

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“O Festival dos Povos Indígenas é um espaço de encontro, escuta e valorização das culturas originárias, que fazem parte da história e da identidade do Brasil e de Maricá. Promover esse diálogo é fortalecer o respeito à diversidade, à memória, à ancestralidade e ao patrimônio cultural do nosso país”, destacou o presidente da MARÉ, Antonio Grassi.

Entre os destaques do festival estão as apresentações do Coral Guarani, danças tradicionais, desfiles culturais e vivências como tiro com arco e flecha, cabo de guerra e pintura corporal. No sábado (8/8), o público poderá acompanhar a palestra com Guerreiro, da etnia Pataxó, e encerrar a noite com shows de Kandu Puri, Banda Groota e Brisa Star. No domingo (9/8), a festividade conta com apresentações de Moniquinha e Rozelaine.

Serviço: II Festival dos Povos Indígenas de Maricá

Data: 8 e 9 de agosto de 2026

Local: Aldeia Mata Verde Bonita — Av. Prefeito Alcebíades Mendes, s/n, São José do Imbassaí

Programação:

Sábado, 8 de agosto:

9h30 – Abertura com Coral Guarani das Aldeias Mata Verde Bonita e Ara Hovy (Céu Azul)

10h – Passeio guiado pela aldeia

11h30 – Atividades culturais e tradicionais: tiro com arco e flecha e cabo de guerra

12h30 – Intervalo para almoço

14h – Palestra cultural: “Território indígena, cultura, preservação e fortalecimento dos povos”, com Guerreiro, da etnia Pataxó

16h30 – Pausa técnica

18h – Desfile cultural de adereços tradicionais e encerramento das atividades culturais com Coral Guarani