Maricá promove mudanças na vacinação contra a poliomielite

A Prefeitura de Maricá realiza mudanças no calendário de vacinação contra a poliomielite a partir da próxima segunda-feira (3), seguindo novas orientações do Ministério da Saúde. Com isso, crianças de 4 anos de idade voltam a receber o 2º reforço da vacina inativada poliomielite (VIP) em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs), ampliando a proteção contra a doença.

Com a atualização, o esquema vacinal passa a contar com cinco doses, todas com a VIP. A imunização é iniciada aos 2 meses de idade, com a 2ª dose aos 4 meses e a 3ª dose aos 6 meses, seguindo para o 1º reforço aos 15 meses e o 2º reforço aos 4 anos de idade.

Leia também:

➣ Maricá confirma Mumuzinho e Guilherme Sá na Festa da Padroeira 2026

➣ Dois pescadores morrem afogados na Lagoa de Jaconé, em Maricá

“A vacinação é a forma mais segura e eficaz de proteger nossas crianças contra doenças graves, como a poliomielite. Precisamos reforçar a confiança na ciência e combater a desinformação e o negacionismo. Vacinar é um ato de amor, responsabilidade e compromisso coletivo com a saúde de toda a população”, ressaltou o secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho.

A medida integra a estratégia nacional de fortalecimento da imunização infantil no país. A poliomielite é uma doença grave que pode causar paralisia, e manter o esquema vacinal atualizado é a única e principal forma de prevenção.

Esquema vacinal atualizado contra a poliomielite:

2 meses: 1ª dose (VIP)

4 meses: 2ª dose (VIP)

6 meses: 3ª dose (VIP)

15 meses: 1º reforço (VIP)

4 anos: 2º reforço (VIP)