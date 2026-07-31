Maricá abre inscrições para cursos gratuitos de tecnologia e inovação

A Prefeitura de Maricá vai abrir, nos próximos dias, as inscrições para três cursos gratuitos do projeto AGORA (Ambiente Gerador de Oportunidades, Reflexão e Avanço), iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia que amplia o acesso da população ao conhecimento, à tecnologia e à inovação. O primeiro curso recebe inscrições a partir desta sexta-feira (31). Os outros dois terão inscrições abertas em 3 de agosto. As capacitações são gratuitas, on-line e voltadas ao desenvolvimento de competências em diferentes áreas do conhecimento.

O projeto AGORA reúne cursos, oficinas, workshops e outras atividades voltadas à qualificação profissional e ao desenvolvimento de novas habilidades. A iniciativa incentiva o aprendizado, a inovação e a participação cidadã, ampliando as oportunidades de formação gratuita para a população de Maricá.

“O AGORA nasceu para tornar o conhecimento mais acessível e democratizar a ciência e a tecnologia. Desenvolvemos uma metodologia própria, com cursos pensados a partir das demandas da população e oferecidos de forma gratuita. Nosso objetivo é criar oportunidades para que mais pessoas tenham acesso à formação, ampliem seus conhecimentos e estejam preparadas para os desafios do presente e do futuro”, destacou a secretária de Ciência e Tecnologia, Sabrina Alves.

A secretária ressaltou ainda que as trilhas formativas foram estruturadas para atender diferentes perfis e áreas do conhecimento.

“As trilhas foram pensadas para promover desenvolvimento, cidadania, inclusão e transformação social. Quando ampliamos o acesso ao conhecimento, fortalecemos a participação da população e construímos uma sociedade mais crítica, inovadora e preparada para transformar a realidade”, completou.

Cursos

Workshop: Propriedade Intelectual – Qual caminho a seguir?

Inscrições: 31/07 a 16/08

Data: 25/08

Horário: 14h às 16h

Modalidade: On-line (Google Meet)

Carga horária: 40 horas

Vagas: 40

Público-alvo: maiores de 18 anos, estudantes do Passaporte Universitário, professores, profissionais das áreas de saúde e educação, além de graduandos e graduados interessados na temática.

Minicurso Pensamento Computacional – Módulo 1

Inscrições: 03/08 a 28/08

Período: 03/09 a 24/09

Encontros: quintas-feiras

Horário: 18h às 20h

Modalidade: On-line (Google Meet)

Carga horária: 45 horas

Vagas: 40

Público-alvo: maiores de 16 anos, estudantes do Passaporte Universitário, estudantes do Curso de Formação de Professores, professores, profissionais das áreas de saúde e educação, além de graduandos e graduados interessados.

Minicurso Arquitetura do Pensamento: O Papel da Dupla Excepcionalidade na Evolução Técnica

Inscrições: 03/08 a 21/08

Período: 02/09 a 09/09

Encontros: quartas-feiras

Horário: 15h às 17h

Modalidade: On-line (Google Meet)

Carga horária: 45 horas

Vagas: 40

Público-alvo: maiores de 16 anos, estudantes do Passaporte Universitário, estudantes do Curso de Formação de Professores, professores, profissionais das áreas de saúde e educação, além de graduandos e graduados interessados na temática.