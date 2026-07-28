Maricá confirma Mumuzinho e Guilherme Sá na Festa da Padroeira 2026

A Prefeitura de Maricá anunciou os cantores Mumuzinho e Guilherme Sá como novas atrações da Festa da Padroeira, tradicional celebração em homenagem a Nossa Senhora do Amparo que acontece no Centro e na Barra de Maricá, entre os dias 13 e 16 de agosto deste ano. Com a confirmação, o evento já reúne quatro grandes nomes da música nacional na programação deste ano.

Mumuzinho trará ao público sucessos como "Fulminante", "Curto-Circuito" e "Eu Mereço Ser Feliz". Já Guilherme Sá, conhecido pela passagem à frente da banda Rosa de Saron, uma das principais referências do rock católico no país, apresenta um repertório que mistura fé e experiência musical construída ao longo da carreira. Os dois artistas se apresentam no sábado, dia 15 de agosto.

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A dupla se junta ao cantor João Gomes, que abre a programação musical na quinta-feira, dia 13, com o piseiro que o consagrou como um dos nomes mais populares da música brasileira atual, e ao grupo Falamansa, atração da sexta-feira, dia 14, com clássicos do forró que marcaram gerações.

O evento é promovido pela Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), em parceria com as secretarias de Promoção de Eventos e de Assuntos Religiosos, Cidadania e Família. De acordo com a Prefeitura, novas atrações nacionais e artistas locais ainda devem ser anunciados nos próximos dias para completar a grade dos quatro dias de festa.

"Buscamos estruturar um evento que dialogue com diferentes públicos. A escolha do Mumuzinho, trazendo o melhor do samba e do pagode, além da participação de Guilherme Sá, amplia essa diversidade e reflete esse compromisso com a pluralidade. Trata-se de uma celebração que une o resgate histórico e a alegria contemporânea, fortalecendo o papel de Maricá como um polo cultural e de integração social", afirmou o presidente da MARÉ, Antonio Grassi.

Considerada uma das celebrações mais tradicionais do calendário de Maricá, a Festa da Padroeira reúne anualmente milhares de moradores e visitantes em torno de missas, procissões, apresentações culturais e opções gastronômicas, além dos shows gratuitos.

Serviço

Festa da Padroeira de Maricá 2026

Data: 13 a 16 de agosto

Locais: Centro e Arena da Barra

Entrada gratuita

Atrações confirmadas

Quinta-feira (13/8): João Gomes

Sexta-feira (14/8): Falamansa

Sábado (15/8): Mumuzinho e Guilherme Sá