Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,0738 | Euro R$ 5,772
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Maricá realiza 8ª Festa do Produtor Rural com três dias de programação

Evento no Parque de Exposições do Caju reúne gastronomia, feira de produtos locais e atrações musicais entre os dias 24 e 26 de julho

relogio min de leitura | Redação 24 de julho de 2026 - 11:51
Maricá realiza 8ª Festa do Produtor Rural com três dias de programação
Maricá realiza 8ª Festa do Produtor Rural com três dias de programação -

A Prefeitura de Maricá promove, entre os dias 24 e 26 de julho, a 8ª Festa do Produtor Rural, no Parque de Exposições do Caju. O evento, desenvolvido pela Secretaria de Agricultura e Pecuária e a Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), marca o Dia do Produtor Rural, comemorado nacionalmente em 28 de julho, e valoriza a produção local, a agricultura familiar e as tradições das comunidades rurais locais.

A iniciativa reúne feira com produtos orgânicos e artesanais, além de expositores, atrações gastronômicas, apresentações de DJs e shows de artistas locais.

Leia também:

Maricá leva mutirões do CadÚnico a diversos bairros

Motociclista fica gravemente ferido em acidente na RJ-106, em Maricá

“A Festa do Produtor Rural é um momento muito especial pra gente, porque valoriza quem está lá no campo todos os dias, produzindo alimento e cuidando da nossa terra. Chegar à 8ª edição mostra o quanto esse trabalho vem crescendo e sendo reconhecido. É uma oportunidade de aproximar a população dos nossos produtores, fortalecer a agricultura familiar e celebrar tudo o que vem sendo construído em Maricá”, afirmou o secretário de Agricultura e Pecuária, Wagner Soares.

Para o presidente da MARÉ, Antônio Grassi, o evento contribui para fortalecer a agricultura e a identidade local.

“É um momento de reconhecimento do trabalho de quem produz e movimenta a economia de Maricá. Além de incentivar a agricultura familiar e os empreendedores locais, o evento preserva tradições, fortalece a identidade dessas comunidades e aproxima a população da riqueza cultural e produtiva do nosso município”, acrescentou.

Confira a programação de shows:

Sexta-feira (24/7)

– DJ Wally

– Raquel Fonseca – 19h às 21h

– Sacha Alexia – 22h às 00h

Sábado (25/7)

– DJ Dodô

– Tatudoemcasa – 19h às 21h

– Betinho Bahia e Ismayer Alves – 22h às 00h

Domingo (26/7)

– DJ Marcio Albuquerque

– Givan e Junio – 14h às 16h

– Douglas Kalí – 17h às 19h

Matérias Relacionadas