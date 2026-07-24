Maricá realiza 8ª Festa do Produtor Rural com três dias de programação

A Prefeitura de Maricá promove, entre os dias 24 e 26 de julho, a 8ª Festa do Produtor Rural, no Parque de Exposições do Caju. O evento, desenvolvido pela Secretaria de Agricultura e Pecuária e a Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), marca o Dia do Produtor Rural, comemorado nacionalmente em 28 de julho, e valoriza a produção local, a agricultura familiar e as tradições das comunidades rurais locais.

A iniciativa reúne feira com produtos orgânicos e artesanais, além de expositores, atrações gastronômicas, apresentações de DJs e shows de artistas locais.

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“A Festa do Produtor Rural é um momento muito especial pra gente, porque valoriza quem está lá no campo todos os dias, produzindo alimento e cuidando da nossa terra. Chegar à 8ª edição mostra o quanto esse trabalho vem crescendo e sendo reconhecido. É uma oportunidade de aproximar a população dos nossos produtores, fortalecer a agricultura familiar e celebrar tudo o que vem sendo construído em Maricá”, afirmou o secretário de Agricultura e Pecuária, Wagner Soares.

Para o presidente da MARÉ, Antônio Grassi, o evento contribui para fortalecer a agricultura e a identidade local.

“É um momento de reconhecimento do trabalho de quem produz e movimenta a economia de Maricá. Além de incentivar a agricultura familiar e os empreendedores locais, o evento preserva tradições, fortalece a identidade dessas comunidades e aproxima a população da riqueza cultural e produtiva do nosso município”, acrescentou.

Confira a programação de shows:

Sexta-feira (24/7)

– DJ Wally

– Raquel Fonseca – 19h às 21h

– Sacha Alexia – 22h às 00h

Sábado (25/7)

– DJ Dodô

– Tatudoemcasa – 19h às 21h

– Betinho Bahia e Ismayer Alves – 22h às 00h

Domingo (26/7)

– DJ Marcio Albuquerque

– Givan e Junio – 14h às 16h

– Douglas Kalí – 17h às 19h