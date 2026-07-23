Maricá leva mutirões do CadÚnico a diversos bairros

As ações, coordenadas pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania, serão realizadas em diferentes unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

As ações, coordenadas pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania, serão realizadas em diferentes unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá inicia neste sábado (25/07) um circuito de mutirões para atualização do Cadastro Único (CadÚnico). As ações, coordenadas pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania, serão realizadas em diferentes unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. O atendimento começa sempre às 9h30 e tem como objetivo descentralizar os serviços, ampliando o acesso da população aos programas sociais.

A primeira ação acontece neste sábado (25/07), no CRAS CEU, e o cronograma segue até agosto, passando pelas unidades de São José de Imbassaí, Inoã e Ponta Negra. Vale destacar que manter as informações atualizadas no CadÚnico é um requisito essencial para garantir o acesso aos benefícios sociais.

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"A ideia é garantir mais agilidade, ampliando a nossa capacidade de atendimento. Os mutirões vêm funcionando muito bem e a população tem respondido positivamente à iniciativa", destacou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Dryene Tavares. A secretária também ressaltou a importância de oferecer o serviço aos sábados, já que muitas pessoas não conseguem comparecer às unidades durante a semana.

Serviço

Mutirões de atualização do Cadastro Único (CadÚnico)

Horário: A partir das 9h30

25/07 (sábado) — CRAS CEU

Endereço: Rod. Amaral Peixoto, RJ-106, km 27,5 — Itapeba

28/07 (terça-feira) — CRAS São José

Endereço: Rua Ibiapina, Lote 21, Qd. 44 — São José de Imbassaí

01/08 (sábado) — CRAS Inoã

Endereço: Rua 5, Qd. 19, Lt 01 (Rua do CIEP) — Inoã

22/08 (sábado) — CRAS CEU

Endereço: Rod. Amaral Peixoto, RJ-106, km 27,5 — Itapeba

29/08 (sábado) — CRAS Região Oceânica / Ponta Negra

Endereço: Avenida Maysa Monjardim, 05, Qd. 195 — Ponta Negra