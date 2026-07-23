Maricá leva mutirões do CadÚnico a diversos bairros
Iniciativa da Secretaria de Assistência Social e Cidadania começa no próximo sábado (25) para ampliar o acesso aos serviços de atualização e regularização cadastral
A Prefeitura de Maricá inicia neste sábado (25/07) um circuito de mutirões para atualização do Cadastro Único (CadÚnico). As ações, coordenadas pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania, serão realizadas em diferentes unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. O atendimento começa sempre às 9h30 e tem como objetivo descentralizar os serviços, ampliando o acesso da população aos programas sociais.
A primeira ação acontece neste sábado (25/07), no CRAS CEU, e o cronograma segue até agosto, passando pelas unidades de São José de Imbassaí, Inoã e Ponta Negra. Vale destacar que manter as informações atualizadas no CadÚnico é um requisito essencial para garantir o acesso aos benefícios sociais.
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"A ideia é garantir mais agilidade, ampliando a nossa capacidade de atendimento. Os mutirões vêm funcionando muito bem e a população tem respondido positivamente à iniciativa", destacou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Dryene Tavares. A secretária também ressaltou a importância de oferecer o serviço aos sábados, já que muitas pessoas não conseguem comparecer às unidades durante a semana.
Serviço
Mutirões de atualização do Cadastro Único (CadÚnico)
Horário: A partir das 9h30
25/07 (sábado) — CRAS CEU
Endereço: Rod. Amaral Peixoto, RJ-106, km 27,5 — Itapeba
28/07 (terça-feira) — CRAS São José
Endereço: Rua Ibiapina, Lote 21, Qd. 44 — São José de Imbassaí
01/08 (sábado) — CRAS Inoã
Endereço: Rua 5, Qd. 19, Lt 01 (Rua do CIEP) — Inoã
22/08 (sábado) — CRAS CEU
Endereço: Rod. Amaral Peixoto, RJ-106, km 27,5 — Itapeba
29/08 (sábado) — CRAS Região Oceânica / Ponta Negra
Endereço: Avenida Maysa Monjardim, 05, Qd. 195 — Ponta Negra