Motociclista fica gravemente ferido em acidente na RJ-106, em Maricá

Um grave acidente envolvendo um caminhão, uma motocicleta e um carro deixou um motociclista gravemente ferido na manhã desta quinta-feira (23), na RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto), na altura do bairro Parque Nanci, em Maricá.

De acordo com informações apuradas, o motociclista realizava uma manobra ao sair do retorno da rodovia quando acabou sendo atingido lateralmente por um caminhão que seguia logo atrás. Com a força do impacto, a vítima foi arremessada para o meio da pista. Na sequência, um carro que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e acabou atropelando o motociclista.

O homem sofreu fraturas expostas devido à gravidade do acidente e permaneceu caído na via até a chegada do socorro. Uma equipe da Polícia Militar, que passava pelo local no momento do acidente, parou para sinalizar a rodovia e garantir a segurança dos demais motoristas.

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Equipes do Corpo de Bombeiros, do Destacamento de Maricá, foram acionadas, prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí.

O Comando de Polícia Rodoviária (CPRv/CPTran) também esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o trânsito, que ficou parcialmente interditado durante o atendimento.