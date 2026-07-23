Estado de saúde de Parreira evolui e saída da UTI é prevista para os próximos dias

Carlos Alberto Parreira apresentou uma evolução no quadro de saúde e pode ser transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a semi-intensiva até o fim desta semana.

A atualização foi divulgada nesta quarta-feira (22) pelo Hospital Samaritano Barra, onde o ex-técnico da Seleção Brasileira está internado desde 16 de junho para tratar uma inflamação pulmonar.

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De acordo com o boletim médico, Parreira está lúcido, colaborativo e responde bem ao tratamento. A equipe avalia que, se a recuperação continuar nesse ritmo, a transferência poderá ocorrer nos próximos dias.

O ex-treinador continua com a traqueostomia realizada em 7 de julho para auxiliar na recuperação respiratória. Já a função renal está estabilizada, e ele não precisa mais passar por sessões de diálise.

Um dos nomes mais importantes do futebol brasileiro, Parreira foi campeão mundial em 1994 como treinador e participou da conquista do penta, em 2002, como coordenador técnico.