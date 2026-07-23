Maricá Moto Fest leva shows a Itaipuaçu neste fim de semana

A orla da Praia de Itaipuaçu recebe, entre os dias 23 e 26 de julho, a 10ª edição do Maricá Moto Fest. Com apoio da Prefeitura de Maricá, o evento será um ponto de encontro para motociclistas, moradores e visitantes, celebrando a cultura sobre duas rodas com atrações musicais em um dos principais cartões-postais da cidade.

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A programação reúne bandas locais e nomes conhecidos do circuito do rock e do motociclismo, atraindo amantes da cultura sobre duas rodas de diversos locais do estado.

“Ao longo dos anos, acompanhamos a evolução do evento, que sempre reuniu participantes dos clubes de motociclistas de Maricá e de vários lugares. São pessoas que se hospedam nas nossas pousadas, se alimentam nos nossos restaurantes e nos empreendimentos de gastronomia de rua da nossa cidade, ampliando o efeito econômico da atividade nos setores que formam o turismo de Maricá”, destacou Julia Britto, secretária de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno.

A 10ª edição do Maricá Moto Fest conta com apoio das companhias de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), além da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno.

Programação:

Quinta-feira, 23 de julho:

18h — Banda Cult

20h — Walas

22h — Helena de Troia

Sexta-feira, 24 de julho:

17h — Abertura do evento

18h — Drenna

20h — Rock Sound Machine

22h — Faixa Etária

Sábado, 25 de julho:

16h — Nostálgica

18h — Vizinhos de Marte

20h — Thiago Dantas

22h — Os Imortais, com Valério Araújo

Domingo, 26 de julho:

17h — Onvecna

19h — Thunderock

21h — Blitz