Maricá Moto Fest leva shows a Itaipuaçu neste fim de semana
Evento reúne motociclistas, moradores e visitantes em quatro dias de programação musical na orla do distrito
A orla da Praia de Itaipuaçu recebe, entre os dias 23 e 26 de julho, a 10ª edição do Maricá Moto Fest. Com apoio da Prefeitura de Maricá, o evento será um ponto de encontro para motociclistas, moradores e visitantes, celebrando a cultura sobre duas rodas com atrações musicais em um dos principais cartões-postais da cidade.
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A programação reúne bandas locais e nomes conhecidos do circuito do rock e do motociclismo, atraindo amantes da cultura sobre duas rodas de diversos locais do estado.
“Ao longo dos anos, acompanhamos a evolução do evento, que sempre reuniu participantes dos clubes de motociclistas de Maricá e de vários lugares. São pessoas que se hospedam nas nossas pousadas, se alimentam nos nossos restaurantes e nos empreendimentos de gastronomia de rua da nossa cidade, ampliando o efeito econômico da atividade nos setores que formam o turismo de Maricá”, destacou Julia Britto, secretária de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno.
A 10ª edição do Maricá Moto Fest conta com apoio das companhias de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), além da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno.
Programação:
Quinta-feira, 23 de julho:
18h — Banda Cult
20h — Walas
22h — Helena de Troia
Sexta-feira, 24 de julho:
17h — Abertura do evento
18h — Drenna
20h — Rock Sound Machine
22h — Faixa Etária
Sábado, 25 de julho:
16h — Nostálgica
18h — Vizinhos de Marte
20h — Thiago Dantas
22h — Os Imortais, com Valério Araújo
Domingo, 26 de julho:
17h — Onvecna
19h — Thunderock
21h — Blitz