Casarão do Firmino recebe Thiago Martins em noite que promete casa cheia nesta sexta-feira (24)

Thiago é uma das figuras mais queridas da música brasileira contemporânea e tem um repertório que mescla seus sucessos com músicas populares - Foto: Divulgação

Thiago é uma das figuras mais queridas da música brasileira contemporânea e tem um repertório que mescla seus sucessos com músicas populares - Foto: Divulgação

O Casarão do Firmino, na Lapa, se prepara para receber o primeiro show do cantor e ator Thiago Martins nesta sexta-feira (24). Conhecido por sua energia contagiante e performances vibrantes, Thiago é uma das figuras mais queridas da música brasileira contemporânea e tem um repertório que mescla seus sucessos com músicas populares, prometendo levar uma multidão ao Palácio do Samba (como é conhecido o Casarão).

A abertura do evento fica por conta do grupo Peso do Samba, trazendo grandes sucessos do pagode e nos intervalos a DJ Nicolle Neumann agita o casarão que terá Chopp liberado até às 19h30.

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Com o 1º lote dos ingressos esgotados, as vendas do 2º lote já estão avertas no valor promocional de R$ 25,00 reais pelo site https://www.sympla.com.br/evento/casarao-do-firmino-convida-thiago-martins/3482818. A classificação etária é de 10 anos, com apresentação de documentos oficiais e acompanhados pelos responsáveis legais. Mais informações e dúvidas, através do Whatsapp (21) 99826-2068.

O artista Thiago Martins

Considerado um artista multifacetado que concilia as carreiras de cantor, compositor e ator há mais de 32 anos, Thiago Martins alcançou a marca de mais de 5 mil shows realizados celebrando a cultura brasileira e sua trajetória é validade por colaborações com ícones do samba e do pagode como Jorge Aragão, Belo, Mart´nália, Zeca Pagodinho, Xande de Pilares, e muitos outros, consolidando o seu nome como uma figura carismática do gênero, conquistando fãs e construindo uma história de sucesso que transita nos palcos mais importantes do país.

Sobre o Casarão do Firmino

Um “Palácio do Samba”, como é popularmente conhecido, localizado no berço da boemia carioca, no bairro da Lapa, entre o Centro e a zona sul do Rio de Janeiro, o Casarão do Firmino é conhecido pelas tradicionais rodas de samba que reúnem grandes nomes do cenário musical, pessoas de todos os cantos do Rio de Janeiro, além de turistas brasileiros e estrangeiros.

O idealizador do Casarão é o empresário Carlos Firmino, de 42 anos, que dá nome ao espaço cultural, que ocupa uma área coberta e ampla, de fácil acesso, situada na efervescência cultural do Rio. O Casarão também é símbolo de resistência. Os eventos buscam resgatar a essência do samba, com entradas gratuitas ou colaborativas, em que cada frequentador contribui se quiser e com quanto puder. O principal objetivo é manter vivo o ritmo que mexe com pessoas do mundo inteiro.

Thiago Martins alcançou a marca de mais de 5 mil shows realizados celebrando a cultura brasileira e sua trajetória é validade por colaborações com ícones do samba e do pagode como Jorge Aragão, Belo, Mart´nália, Zeca Pagodinho e Xande de Pilares | Foto: Divulgação

“Amarra a marimba e espalha a fofoca!” O bordão já é uma marca. A expressão criada por Carlos Firmino para divulgar as atrações do Casarão, hoje, é repetida por artistas e frequentadores assíduos do espaço mais concorrido da boêmia Lapa. E não apenas a frase ganhou fama. A fila que se estende pela rua da Relação e toma a calçada da esquina, na Lavradio, reforça que Palácio do Samba é ponto de encontro de cariocas e turistas.

Aliás, o local parece estar mesmo na moda. É cada vez mais comum encontrar o estacionamento decorado samambaias, lâmpadas, placas e pinturas que celebram orixás e homenageiam Nelson Mandela - atores, atrizes, jornalistas, influenciadores digitais e grandes nomes do mundo do samba. Recentemente, Jorge Aragão, Moacyr Luz, Xande de Pilares, Pique Novo, Sombrinha, Feyjão, Marquinhos Sensação, Gustavo Lins, Netinho de Paula, Grygor passaram pela casa.

Outro fator importante para a manutenção da cultura do samba e pagode na região da Lapa, foi a Câmara Municipal do Rio de Janeiro ter concedido a honraria do Conjunto de Medalhas Pedro Ernesto ao Casarão do Firmino. O espaço é reconhecido como um dos pontos mais tradicionais do samba na região central da Cidade.

SERVIÇO:

- Show principal com Thiago Martins;

- Abertura: grupo Peso do Samba;

- Nos intervalos: DJ Nicolle Neumann;

- Data: 24 de julho 2026- Sexta-feira;

- Local: Casarão do Firmino;

- Endereço: Rua da Relação, 19- Lapa/ Centro do Rio;

- Horário: A partir das 18h, com Chopp liberado das 18h às 19h30;

- Entrada: R$25,00 -Preço Popular (https://www.sympla.com.br/evento/casarao-do-firmino-convida-thiago-martins/3482818);

- Dúvidas ou informações: através do Whatsapp (21) 99826-2068;

- A classificação etária: 10 anos, com apresentação de documentos oficiais e acompanhados pelos responsáveis legais.