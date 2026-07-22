Mulher é esfaqueada na cabeça em Itaipuaçu por amigo e passa por cirurgia
O homem foi levado para a 82ª DP (Maricá), onde o caso foi registrado
Uma mulher foi vítima de um ataque a faca na manhã desta terça-feira (21), em Itaipuaçu, Maricá. Ela foi atingida na cabeça e precisou ser socorrida às pressas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, onde passou por cirurgia para a retirada de um fragmento da lâmina que ficou cravado na região.
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 11h, na Rua Lerbergue. Quando agentes do 12º BPM chegaram ao local, a vítima já havia sido encaminhada para a unidade de saúde, enquanto o suspeito tinha sido detido por guardas municipais, que prestaram apoio imediato após a agressão.
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Testemunhas relataram que a mulher foi encontrada caída na calçada logo após o ataque, o que levou moradores a acionarem o socorro.
O homem foi levado para a 82ª DP (Maricá), onde o caso foi registrado. O fragmento da faca retirado durante a cirurgia foi apreendido e será submetido à perícia. A vítima permanece internada em estado estável, enquanto o suspeito segue preso e à disposição da Justiça. O caso será investigado pela unidade.