JERJ define os classificados para os Jogos da Juventude em disputas de triathlon, ciclismo e águas abertas

A programação começa com o triathlon, seguido pelas provas de águas abertas e ciclismo, ambas com início às 9h30 - Foto: Divulgação

A programação começa com o triathlon, seguido pelas provas de águas abertas e ciclismo, ambas com início às 9h30 - Foto: Divulgação

Os Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ) realizam, no próximo fim de semana (25 e 26/7), as disputas de triathlon, ciclismo e águas abertas, modalidades que definirão os estudantes-atletas classificados para representar o Estado do Rio de Janeiro nos Jogos da Juventude, principal competição escolar do país, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). As provas acontecem no Parque Radical de Deodoro, com início às 8h, reunindo jovens talentos de diversas regiões fluminenses.

A programação começa com o triathlon, seguido pelas provas de águas abertas e ciclismo, ambas com início às 9h30. Além da disputa pelos títulos regionais e estaduais, as competições têm papel decisivo no calendário do esporte escolar, já que os melhores atletas garantem vaga para a etapa nacional dos Jogos da Juventude, competição que reúne os principais talentos escolares do Brasil e também nos Jogos Escolares Brasileiros – JEBS – na modalidade de ciclismo.

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As três modalidades exigem alto nível de preparação física, resistência, técnica e estratégia. No triathlon, os competidores enfrentam o desafio de combinar natação, ciclismo e corrida em uma única prova. Já o ciclismo coloca à prova velocidade, potência e resistência, enquanto as águas abertas desafiam os atletas em percursos realizados em ambiente natural, valorizando preparo físico, resistência e capacidade de adaptação.

Promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, o JERJ é a maior competição do esporte escolar fluminense e desempenha papel fundamental na formação de jovens atletas. Além de incentivar a prática esportiva e revelar novos talentos, os Jogos oferecem aos estudantes a oportunidade de competir em alto nível e conquistar uma vaga para representar o Rio de Janeiro nos Jogos da Juventude, principal vitrine do esporte escolar brasileiro.