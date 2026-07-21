Pré-ENEM Popular de Maricá abre 250 vagas para curso intensivo

Com apoio da Prefeitura de Maricá, o Pré-ENEM Popular Iara Iavelberg está com 250 vagas abertas para o Intensivo 2026, curso gratuito voltado à revisão dos principais conteúdos abordados no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link forms.gle/QFYE93fRc9BcPgMeA, com aulas realizadas nos polos Centro, Itaipuaçu, Inoã e São José do Imbassaí.

Criado em 2016, o projeto contribuiu para a aprovação de mais de mil estudantes em universidades públicas e privadas. O curso intensivo reforça a preparação dos estudantes na reta final antes do exame, com aulas focadas nos conteúdos mais recorrentes da prova e orientações para a organização dos estudos.

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“O Pré-ENEM permite que o estudante vivencie as condições reais do exame, aprendendo a administrar o tempo, identificar dificuldades e aprimorar sua preparação para a prova”, destacou Marcus Marques, professor e coordenador pedagógico do projeto.

Simulado aproxima estudantes da prova

Além das aulas de revisão, os participantes do Pré-ENEM realizaram em julho o primeiro simulado. Aplicado nos moldes do exame oficial, a atividade permitiu que os estudantes avaliassem seus conhecimentos e identificassem os conteúdos que precisam de mais atenção durante a preparação.

O simulado também familiarizou os alunos com a estrutura da prova, o gerenciamento do tempo e o nível de exigência das questões, contribuindo para uma preparação mais completa.