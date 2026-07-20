Pré-ENEM Popular de Maricá abre 250 vagas para curso intensivo gratuito

O Pré-ENEM Popular Iara Iavelberg, em Maricá, está com 250 vagas abertas para o curso intensivo de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2026. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio de um formulário on-line. As aulas presenciais serão realizadas nos polos Centro, Itaipuaçu, Inoã e São José do Imbassaí.

Com foco na reta final antes do exame, o curso oferece aulas de revisão dos conteúdos mais recorrentes da prova, além de orientações para a organização dos estudos. A iniciativa também busca preparar os estudantes para a resolução das questões e para os desafios encontrados durante a avaliação.

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Criado em 2016, com apoio da Prefeitura de Maricá, o Pré-ENEM Popular Iara Iavelberg já contribuiu para a aprovação de mais de mil estudantes em universidades públicas e privadas.

Como parte da preparação, os estudantes realizaram, em julho, o primeiro simulado do curso. Aplicada nos moldes do exame oficial, a atividade permitiu que os participantes avaliassem seus conhecimentos e identificassem os conteúdos que precisam de mais atenção durante os estudos.

O simulado também ajudou os alunos a se familiarizarem com a estrutura da prova, o gerenciamento do tempo e o nível de exigência das questões, contribuindo para uma preparação mais completa antes do ENEM.

“O Pré-ENEM permite que o estudante vivencie as condições reais do exame, aprendendo a administrar o tempo, identificar dificuldades e aprimorar sua preparação para a prova”, destacou Marcus Marques, professor e coordenador pedagógico do projeto.

As inscrições seguem abertas até o preenchimento das 250 vagas. O curso é gratuito e conta com aulas presenciais nos polos Centro, Itaipuaçu, Inoã e São José do Imbassaí.

Serviço

Pré-ENEM Popular Iara Iavelberg – Intensivo 2026

Vagas: 250

Inscrições gratuitas: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkElFO28V0cF_ML2soLnwSUUAyIIlk16ognXEoqfAxAHtYvQ/viewform?usp=send_form

Polos: Centro, Itaipuaçu, Inoã e São José do Imbassaí