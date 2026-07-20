Uso do celular ao pilotar aumenta risco de acidentes e eleva número de infrações entre motociclistas

No primeiro semestre deste ano, o Brasil registrou cerca de 970 mil multas por uso do celular ao volante - Foto: Layla Mussi

No primeiro semestre deste ano, o Brasil registrou cerca de 970 mil multas por uso do celular ao volante - Foto: Layla Mussi

Atender a uma ligação, responder uma mensagem ou consultar o GPS enquanto pilota pode durar apenas alguns segundos, mas esse breve momento de distração pode ser suficiente para provocar um acidente grave. Além de colocar a vida do condutor e de outras pessoas em risco, o uso do celular durante a condução é uma infração gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

No primeiro semestre deste ano, o Brasil registrou cerca de 970 mil multas por uso do celular ao volante, com o maior crescimento das autuações entre motociclistas. O número reforça o alerta sobre uma prática cada vez mais comum e que está entre as principais causas de distração no trânsito.

De acordo com o artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir segurando ou manuseando o celular é uma infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A regra vale tanto para motoristas quanto para motociclistas.

Segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), utilizar o celular durante a condução compromete a atenção visual, manual e cognitiva do condutor. Isso significa que, ao mesmo tempo em que tira os olhos da via, o motorista ou motociclista também reduz a capacidade de controlar o veículo e de reagir rapidamente a situações inesperadas.

Leia também:

Mega-Sena acumula e próximo prêmio é estimado em R$ 42 milhões

Acidente com capotamento interdita duas faixas na Ponte Rio-Niterói

A entidade alerta ainda que ler ou enviar uma mensagem faz com que o condutor permaneça, em média, 4,5 segundos sem olhar para a pista. A uma velocidade de 80 km/h, esse intervalo equivale a aproximadamente 100 metros percorridos sem atenção à via, aumentando significativamente o risco de colisões, atropelamentos e outros sinistros.

Em entrevista ao Jornal Hoje, o presidente da Abramet, Dr. Antonio Meira Junior, ressaltou que o perigo é ainda maior para quem utiliza motocicletas. "Enquanto o carro possui uma estrutura capaz de absorver parte da energia de uma colisão, a motocicleta não oferece essa proteção. Em um acidente, é o corpo do motociclista que recebe praticamente todo o impacto", explicou o especialista. Segundo ele, esse tipo de ocorrência aumenta o risco de sequelas graves e de mortes, principalmente por traumatismo cranioencefálico (TCE).

Para quem trabalha sobre duas rodas, o celular muitas vezes é uma ferramenta indispensável para acompanhar o GPS e localizar os endereços das entregas. Ainda assim, o motociclista Alexandre, de 48 anos, afirma que prefere parar antes de manusear o aparelho. "Eu paro no meu lugar. Agora, tem uns que eu vejo que estão distraídos. Isso pode causar um acidente. Sexta-feira mesmo, em Botafogo, um motorista distraído bateu em um poste. Quando eu olhei, ele estava com o celular na orelha", conta.

O motociclista Alexandre, de 48 anos, afirma que prefere parar antes de manusear o aparelho | Foto: Layla Mussi

Alexandre reconhece que consultar o GPS faz parte da rotina de trabalho, mas reforça que o ideal é fazer isso com segurança. "É complicado, porque a gente precisa olhar o GPS. Mas também é perigoso. Com o capacete fechado já tem muito barulho, então qualquer distração pode atrapalhar."

Especialistas recomendam que o trajeto seja programado antes da viagem e que qualquer consulta ao celular seja feita apenas com o veículo parado em um local seguro. A orientação é simples, nenhuma mensagem ou entrega é mais importante do que preservar a própria vida.

A orientação é simples, nenhuma mensagem ou entrega é mais importante do que preservar a própria vida | Foto: Layla Mussi

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca