Acidente com capotamento interdita duas faixas na Ponte Rio-Niterói
Colisão entre dois veículos aconteceu na altura da Reta do Cais, no sentido Niterói
Dois veículos se envolveram em um acidente na tarde desta segunda-feira (20) na Ponte Rio-Niterói. Em decorrência da batida, um dos carros acabou capotando, o que gerou a interdição de duas faixas no sentido Niterói.
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Segundo informações divulgadas pela concessionária Ecovias Ponte, a colisão aconteceu por volta das 12h12, na altura da Reta do Cais, próximo ao pórtico 2. Até o momento da publicação desta matéria, não há informações sobre possíveis feridos no acidente.
Mesmo com a ocorrência da batida, o trânsito na ponte apresenta bom fluxo nos dois sentidos da via. Às 12h35, o tempo de travessia era de 13 minutos tanto no sentido Niterói quanto no sentido Rio.