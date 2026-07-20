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Acidente com capotamento interdita duas faixas na Ponte Rio-Niterói

Colisão entre dois veículos aconteceu na altura da Reta do Cais, no sentido Niterói

relogio min de leitura | Redação 20 de julho de 2026 - 13:17
Apesar da interdição parcial, o trânsito segue com bom fluxo nos dois sentidos.
Apesar da interdição parcial, o trânsito segue com bom fluxo nos dois sentidos. -

Dois veículos se envolveram em um acidente na tarde desta segunda-feira (20) na Ponte Rio-Niterói. Em decorrência da batida, um dos carros acabou capotando, o que gerou a interdição de duas faixas no sentido Niterói.

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Segundo informações divulgadas pela concessionária Ecovias Ponte, a colisão aconteceu por volta das 12h12, na altura da Reta do Cais, próximo ao pórtico 2. Até o momento da publicação desta matéria, não há informações sobre possíveis feridos no acidente.

Mesmo com a ocorrência da batida, o trânsito na ponte apresenta bom fluxo nos dois sentidos da via. Às 12h35, o tempo de travessia era de 13 minutos tanto no sentido Niterói quanto no sentido Rio.

Tags:

Acidente Ponte Rio–Niterói Trânsito

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