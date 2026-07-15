Passageira em moto de aplicativo fica ferida após acidente com carro em Maricá

O acidente ocorreu em uma rua localizada nos fundos da Praça de Araçatiba - Foto: Reprodução/ Google Street Maps

O acidente ocorreu em uma rua localizada nos fundos da Praça de Araçatiba - Foto: Reprodução/ Google Street Maps

Uma mulher ficou ferida após um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na manhã desta quarta-feira (15), no bairro de Araçatiba, em Maricá.

O acidente ocorreu em uma rua localizada nos fundos da Praça de Araçatiba, próximo a um restaurante da região. A colisão foi entre um carro e uma moto utilizada para transporte por aplicativo.

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A vítima que era passageira da moto, sofreu ferimentos leves e se queixou de dores na região do pescoço. Equipes do Corpo de Bombeiro foram acionadas, prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam a mulher para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí.

As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas. O caso deverá ser investigado para esclarecer como ocorreu o acidente e as responsabilidades dos envolvidos.