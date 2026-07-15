Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,0675 | Euro R$ 5,7922
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Passageira em moto de aplicativo fica ferida após acidente com carro em Maricá

As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas

relogio min de leitura | Redação 15 de julho de 2026 - 11:38
O acidente ocorreu em uma rua localizada nos fundos da Praça de Araçatiba
O acidente ocorreu em uma rua localizada nos fundos da Praça de Araçatiba -

Uma mulher ficou ferida após um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na manhã desta quarta-feira (15), no bairro de Araçatiba, em Maricá.

O acidente ocorreu em uma rua localizada nos fundos da Praça de Araçatiba, próximo a um restaurante da região. A colisão foi entre um carro e uma moto utilizada para transporte por aplicativo.

Leia também:

Maricá realiza Feira da Agricultura Familiar no Barroco neste sábado (18)

INSS começa a pagar ressarcimento por descontos indevidos a partir de 24 de julho

A vítima que era passageira da moto, sofreu ferimentos leves e se queixou de dores na região do pescoço. Equipes do Corpo de Bombeiro foram acionadas, prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam a mulher para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí.

As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas. O caso deverá ser investigado para esclarecer como ocorreu o acidente e as responsabilidades dos envolvidos.

Tags:

Acidente de Trânsito ferimentos leves investigação de acidentes Maricá moto e carro transporte por aplicativo

Matérias Relacionadas